به گزارش خبرنگار مهر، محسن زکریان ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری این مراسم طی هفته‌های گذشته با فعالیت پنج کمیته اجرایی، تبلیغات، تبیین، حمل‌ونقل و رسانه دنبال شده است.

دبیر ستاد ۱۳ آبان خراسان رضوی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد مقدس، ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان از میدان ۱۵ خرداد آغاز و راهپیمایان به سمت حرم مطهر رضوی حرکت خواهند کرد. ساعت ۱۰ جمعیت راهپیمایان در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی حضور پیدا کنند و مراسم اختتامیه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور، برگزار شود.

وی با اشاره به شعار محوری مراسم امسال ۱۳ آبان بیان کرد: شعار امسال «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» انتخاب شده است.

زکریان با اشاره به تحولات و حوادث سال گذشته و شهادت جمعی از شخصیت‌های برجسته کشور، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: سال گذشته یکی از مقاطع مهم رویارویی مستقیم کشور با استکبار جهانی بود و شهادت شخصیت‌های برجسته و جمعی از مردم، اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان را دوچندان کرده است.

دبیر ستاد ۱۳ آبان خراسان رضوی افزود: حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی برای اعلام مخالفت با دشمنان ملت ایران، تأکید بر روحیه استکبارستیزی و نشان دادن ایستادگی و مقاومت مردم است.

وی یکی از ویژگی‌های متمایز مراسم امسال را همزمانی راهپیمایی با آیین استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام عنوان کرد و گفت: همه‌ساله در ایام فاطمیه، پیکرهای مطهر شهدای گمنام برای تشییع و تدفین به استان وارد می‌شوند که امسال به دلیل تقارن این برنامه با راهپیمایی ۱۳ آبان، آیین استقبال از این شهدا در متن راهپیمایی پیش‌بینی شده است.

زکریان ادامه داد: میدان بسیج به‌عنوان محل استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام در نظر گرفته شده است تا مردم در جریان راهپیمایی، از این شهدا استقبال کنند.

دبیر ستاد ۱۳ آبان خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در چند نقطه از مسیر راهپیمایی، گفت: نخستین ایستگاه در میدان ۱۵ خرداد با محوریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: در میدان بسیج نیز سکوی اجرای برنامه با محوریت بسیج دانش‌آموزی و اداره‌کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی پیش‌بینی شده است. همچنین در چهارراه دانش، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای ویژه‌ای را اجرا خواهد کرد.

زکریان بیان کرد: در محدوده مهدیه مشهد نیز مجموعه نوجوانان بدون مرز که حدود ۵۰۰ عضو دارد و با نوجوانان کشورهای مختلف منطقه و جهان ارتباط برقرار کرده است، سکوی ویژه‌ای برای اجرای برنامه خواهد داشت.

دبیر ستاد ۱۳ آبان خراسان رضوی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان و مدارس مشهد از حضور در راهپیمایی امسال گفت: مدارس متعددی از نقاط مختلف مشهد برای حضور گسترده دانش‌آموزان اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به اجرای رژه ویژه دانش‌آموزی در جریان راهپیمایی امسال مشهد اظهار کرد: دانش‌آموزان دختر و پسر پس از مدت‌ها تمرین و آمادگی، در قالب هشت گردان سازماندهی شده‌اند و رژه‌ای ویژه را در مسیر خیابان امام رضا(ع) اجرا خواهند کرد.

زکریان افزود: این رژه با حضور هشت گروه حدود ۳۰۰ نفره برگزار می‌شود و دانش‌آموزان با نظم و آرایش ویژه، آمادگی و توانمندی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

دبیر ستاد ۱۳ آبان خراسان رضوی ادامه داد: حرکات نمایشی و نمایش‌هایی با محوریت آمادگی رزمی دانش‌آموزان، در حاشیه مراسم اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به پویش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در راهپیمایی ۱۳ آبان ، بیان کرد: پویش‌هایی با موضوع مقابله با استکبار، حمایت از نیروهای مسلح و تجدید بیعت با رهبری در میان گروه‌های مختلف دانش‌آموزی، دانشجویی و مردمی تدارک دیده شده است.

زکریان با اشاره به تغییر مسیر راهپیمایی امسال مشهد گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم و استقبال اقشار مختلف از مراسم ۱۳ آبان، مسیر راهپیمایی به‌گونه‌ای طراحی شده است که ظرفیت بیشتری برای حضور و همراهی مردم فراهم شود.