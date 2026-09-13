خاکی: ژیمناستیک کردستان ظرفیت کسب مدال در میادین آسیایی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات ریاست هیئت ژیمناستیک کردستان، با تبریک انتخاب شیخ احمدی به عنوان رئیس این هیئت اظهار کرد: امیدواریم دوره جدید مدیریت هیئت ژیمناستیک یکی از بهترین دوره‌های فعالیت این مجموعه باشد و با برنامه‌ریزی مناسب، شاهد رشد و توسعه این رشته در استان باشیم.

وی با اشاره به طولانی شدن روند برگزاری انتخابات هیئت ژیمناستیک کردستان افزود: به دلیل تغییرات ایجادشده در فدراسیون ژیمناستیک و پایان مهلت فراخوان قبلی، روند برگزاری انتخابات با تأخیر مواجه شد و در نهایت با دریافت مجوز مجدد از فدراسیون، فراخوان انتخابات برای دومین بار منتشر شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: در هر دو مرحله فراخوان، تنها یک نفر برای ریاست هیئت ژیمناستیک استان ثبت‌نام کرد و این در حالی است که افراد زیادی در گفت‌وگو با مجموعه ورزش و جوانان از توانایی خود برای مدیریت هیئت‌های ورزشی سخن می‌گویند.

خاکی با تأکید بر اینکه اداره کل ورزش و جوانان در انتخابات هیئت‌ها دخالتی در انتخاب افراد ندارد، گفت: موضع ما در مجامع انتخاباتی کاملاً روشن است و اعضای مجمع بر اساس برنامه و توانایی نامزدها تصمیم می‌گیرند و فرد منتخب نیز پس از انتخاب، مورد حمایت و نظارت اداره کل قرار خواهد گرفت.

وی با دعوت از افراد توانمند برای حضور در انتخابات هیئت‌های ورزشی بیان کرد: کسانی که خود را توانمند می‌دانند نباید از احتمال رأی نیاوردن واهمه داشته باشند؛ انتخابات به معنای رقابت و تلاش برای جلب اعتماد اعضای مجمع است و از حضور افرادی که برای خدمت به ورزش استان وارد این عرصه می‌شوند، استقبال می‌کنیم.

ژیمناستیک کردستان در مسیر حضور پررنگ‌تر در رقابت‌های آسیایی

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به عملکرد هیئت ژیمناستیک در دوره گذشته عنوان کرد: با همکاری این هیئت، امسال ورزشکاران دختر و پسر کردستان در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شدند که این اتفاق نشان‌دهنده ظرفیت مناسب ژیمناستیک استان است.

خاکی افزود: انتظار داریم در دوره چهار ساله جدید، برنامه‌ریزی فنی هیئت با جدیت بیشتری دنبال شود و زمینه برای کسب مدال در رقابت‌های بین‌المللی فراهم شود.

وی تصریح کرد: حضور ورزشکاران کردستان در تیم‌های ملی نشان داده است که ظرفیت لازم برای حضور در سطح بالاتر وجود دارد و با تقویت برنامه‌های استعدادیابی و فنی، کسب مدال آسیایی نیز دور از دسترس نیست.

خاکی همچنین از انتخاب شیخ احمدی به عنوان داور مسابقات بازی‌های آسیایی ژاپن ابراز خرسندی کرد و گفت: حضور وی در این رقابت‌ها، افتخاری برای جامعه ورزش و ژیمناستیک کردستان است و امیدواریم این حضور با موفقیت همراه باشد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ دوحه خاطرنشان کرد: باید از امروز برای حضور ورزشکاران کردستان در این رقابت‌ها برنامه‌ریزی کنیم و تلاش شود ژیمناستیک نیز در جمع رشته‌هایی قرار گیرد که استان در سطح بازی‌های آسیایی نماینده داشته باشد.

لزوم استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های انسانی استان گفت: انتظار داریم رئیس جدید هیئت از همه ظرفیت‌های موجود، چه در بخش مدیریتی و اداری و چه در حوزه فنی، استفاده کند و نیروهای توانمند شهرستان‌ها نیز در ساختار هیئت مورد توجه قرار گیرند.

خاکی حضور نمایندگان شهرستان‌ها در مجمع را مثبت ارزیابی کرد و افزود: هشت شهرستان در این مجمع حضور داشتند و انتظار می‌رود همه شهرستان‌ها در برنامه‌های ژیمناستیک فعال باشند.

وی ژیمناستیک را یکی از رشته‌های پایه و پرتقاضا دانست و گفت: خانواده‌ها انتظار زیادی از این رشته دارند و هیئت باید با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، پاسخ مناسبی به این مطالبه ارائه دهد.

تأکید بر ساماندهی شهریه باشگاه‌های ژیمناستیک

خاکی یکی دیگر از اولویت‌های هیئت جدید را نظارت بر شهریه باشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: در مواردی گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ اضافه از ورزشکاران و خانواده‌ها مطرح شده که این موضوع باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: رئیس هیئت باید با همکاری رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها و واحدهای نظارتی، بر اجرای دقیق تعرفه‌های مصوب نظارت کند و هیچ مربی یا مجموعه‌ای نباید خارج از چارچوب تعیین‌شده از ورزشکاران وجه اضافه دریافت کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تأکید کرد: در صورت دریافت گزارش مستند درباره دریافت شهریه خارج از ضوابط، موضوع از سوی اداره کل پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.

پیگیری همکاری ورزشی با اقلیم کردستان

خاکی همچنین از پیگیری تفاهم‌نامه همکاری ورزشی با اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت: توسعه ارتباطات ورزشی با اقلیم از برنامه‌های مهم استان است و امیدواریم در یکی دو ماه آینده این همکاری به صورت جدی‌تر دنبال شود و در ادامه نیز به سایر رشته‌های ورزشی تسری پیدا کند.

وی در پایان با تبریک مجدد انتخاب رئیس هیئت ژیمناستیک کردستان اظهار کرد: انتظار داریم در دوره جدید ضمن حفظ نقاط قوت، مشکلات گذشته نیز برطرف شود و با استفاده از ظرفیت مربیان، داوران، ورزشکاران و پیشکسوتان، ژیمناستیک کردستان به یکی از رشته‌های پرافتخار استان در سطح آسیا و حتی جهان تبدیل شود.