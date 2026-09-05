به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی ظهر شنبه در مجمع سالانه هیئت ورزش‌های سه‌گانه استان اظهار کرد: برگزاری مجامع سالانه باید فرصتی برای بررسی عملکرد هیئت‌ها، شناسایی نقاط ضعف و تقویت ظرفیت‌های موجود باشد و انتظار می‌رود خروجی این جلسات به برنامه‌های عملیاتی منجر شود.

وی با اشاره به شرایط خاص رشته سه‌گانه افزود: این رشته از ترکیب سه رشته ورزشی تشکیل شده و به همین دلیل مدیریت، تأمین تجهیزات و پاسخگویی به نیازهای ورزشکاران آن دشوارتر از رشته‌های تک‌رشته‌ای است، اما این موضوع نباید مانعی برای توسعه آن در استان باشد.

وی با اشاره به اینکه همه باید برای تقویت رشته ورزشی ترای‌اتلون در استان تلاش کنند، گفت: ۳۴ نفر در کردستان عضو رشته ورزشی تری‌اتلون هستند و این رقم پایین است و باید افزایش یابد و همچنین مجامع همه شهرستان‌ها در مجمع سالانه استانی نیز حضور یابند.

ظرفیت‌های سه‌گانه کردستان نیازمند فعال‌سازی است

خاکی ادامه داد: کردستان در ورزش سه‌گانه از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و حضور مربیان، ورزشکاران و عناوین ملی در این رشته نشان می‌دهد امکان توسعه فعالیت‌ها وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان یکی از مهم‌ترین مسائل این حوزه را پایین بودن تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته عنوان کرد و گفت: آمار موجود با ظرفیت استان همخوانی ندارد و لازم است هیئت استانی و شهرستانی برای افزایش تعداد ورزشکاران بیمه‌شده برنامه مشخصی داشته باشند.

وی تأکید کرد: توسعه ورزش سه‌گانه نباید فقط در سنندج دنبال شود و شهرستان‌هایی مانند قروه، بانه، بیجار، سقز و سایر شهرستان‌های دارای ظرفیت باید در برنامه‌های هیئت قرار گیرند.

خاکی با اشاره به وجود زیرساخت‌های ورزشی در بسیاری از شهرستان‌ها بیان کرد: به جز برخی محدودیت‌های زیرساختی، امکانات لازم برای فعال کردن این رشته در بسیاری از مناطق استان وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای جذب ورزشکاران جدید استفاده شود.

بیمه ورزشی مطالبه‌ای جدی برای هیئت‌ها

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی بیمه ورزشکاران اظهار کرد: بیمه ورزشی یکی از ابتدایی‌ترین الزامات فعالیت ورزشکاران است و رعایت نکردن این موضوع می‌تواند مشکلات حقوقی و اجتماعی برای هیئت‌ها و خانواده ورزشکاران ایجاد کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: روند ثبت بیمه ورزشی امروز بسیار ساده شده و انتظار می‌رود هیئت‌ها نسبت به ثبت و ساماندهی ورزشکاران خود حساسیت بیشتری داشته باشند.

خاکی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف هیئت‌های شهرستانی سه‌گانه تأکید کرد و گفت: انتظار داریم در مدت مشخص، وضعیت هیئت‌های شهرستانی ساماندهی شود و شهرستان‌های دارای ظرفیت، فعالیت خود را در این رشته از سر بگیرند یا توسعه دهند.

حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ادامه دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان برای حمایت از ورزشکاران اشاره کرد و گفت: حمایت از ورزشکاران ملی‌پوش و مستعد در دستور کار قرار دارد و کمیته ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت ورزشکاران در مسیر بازی‌های آسیایی و المپیک تشکیل شده است.

خاکی افزود: تعدادی از ورزشکارانی که در اردوهای تیم ملی حضور دارند، از حمایت مالی ماهانه برخوردار شده‌اند و تلاش می‌شود بخشی از مشکلات آنان در مسیر حضور در اردوها و مسابقات برطرف شود.

وی ادامه داد: مشکلات مالی، تجهیزات، رفت‌وآمد و شرایط شغلی از جمله مسائلی است که بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای با آن مواجه هستند و مجموعه ورزش استان تلاش دارد در حد توان برای کاهش این مشکلات اقدام کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به استعدادهای ورزشی استان گفت: هدف‌گذاری برای حضور پررنگ‌تر ورزشکاران کردستان در دوره‌های آینده بازی‌های آسیایی و المپیک نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و نتایج این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت دیده نشود، اما پایه‌گذاری اصولی می‌تواند در سال‌های آینده ثمرات خود را نشان دهد.