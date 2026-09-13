به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی با تأکید بر ظرفیتهای بالقوه این استان در حوزههای گردشگری و صنایعدستی، از تدوین برنامههای راهبردی برای توسعه زیرساختهای این حوزه خبر داد و گفت: البرز با تکیه بر غنای تاریخی و هنری خود، میتواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در نزدیکی پایتخت تبدیل شود.
وی با اشاره به اولویتهای این اداره کل در سال جاری اظهار داشت: البرز به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری از جاذبههای تاریخی و طبیعی بینظیر، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد که نیازمند توجه ویژه و سرمایهگذاری هدفمند است.
زینالی با اشاره به اهمیت حفظ و مرمت بناهای تاریخی استان افزود: صیانت از میراث گذشتگان خط قرمز ما است، در همین راستا، طرحهای مرمتی در یکی از بناهای تاریخی البرز در دستور کار قرار گرفته تا با حفظ اصالت معماری، این فضاها به چرخه بهرهوری فرهنگی و گردشگری بازگردند.
وی در ادامه به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایعدستی اشاره کرد و گفت: صنایعدستی البرز با دستان صنعتگران این استان، هویت و اصالت فرهنگی ما را به نمایش میگذارد. ما متعهد به ایجاد بازارهای فروش دائمی و تسهیل فرآیند صادرات برای هنرمندان هستیم تا دغدغه معیشتی این قشر خلاق مرتفع شود.
مدیرکل میراث فرهنگی البرز با اشاره به لزوم تعامل بیندستگاهی برای توسعه زیرساختها خاطرنشان کرد: گردشگری یک صنعت فرابخشی است و برای رسیدن به اهداف کلان، نیازمند همکاری تمامی دستگاههای اجرایی هستیم تا زیرساختهای اقامتی و تفریحی استان توسعه یابد.
زینالی با ابراز امیدواری نسبت به آینده گردشگری استان گفت: هدف نهایی ما تبدیل البرز از یک استان عبوری به یک استان مقصد گردشگری است که امیدواریم با همت مسئولان و همراهی مردم به این مهم دست یابیم.
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