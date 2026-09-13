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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا آغاز می‌شود

آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا آغاز می‌شود

مقدمات مورد نیاز برای آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا فراهم گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از شکل گیری ظرفیت عظیم پویش جان‌فدا که تحسین دوست و تحیر دشمن را رقم زد و با توجه به استقبال بی نظیر و پیگیری مدام مردم برای قرار گرفتن در کنار نیروهای مسلح برای دفاع از دین و میهن هماهنگی‌های لازم با نیروهای مسلح کشور انجام شد و مقدمات مورد نیاز برای آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا فراهم گردید.

در همین راستا از همه علاقه مندان دعوت می‌گردد در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۴ از ساعت ۱۷ با مراجعه به سامانه janfadaa.ir و یا ارسال عدد ۱ به سر شماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ در دوره های آموزش نظامی و امدادی جان‌فدا ثبت نام کرده و در قالب گردان های مردمی جان‌فدا سازماندهی شوند.

فعالیتها و اقدامات جانفدایان برای ایران آینده به زودی در سایر حوزه های مورد نیاز دفاع از کشور اعلام می گردد.

همه با هم برای ایران برای آینده

ستاد مردمی جانفدای ایران

کد مطلب 6945876
محسن صمیمی

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    نظرات

    • امین زارع IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      4 0
      پاسخ
      با سلام آقا ما برای چندمین باره که داریم ثبت نام میکنیم چرا کسی پیگیری نمیکنه و جواب گو نیست نکنه شاید ما قابل نیستیم و جون ما بی ارزشه خوب ماهم که گناه نکردیم دلمون میخواد برای کشورمون جانفدا باشیم اگه راه درست اینه چرا کسی توجه نمیکنه با تشکر

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