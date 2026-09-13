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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

پایان جست‌وجوی ۵ ساعته؛ جوان گمشده در کویر میبد پیدا شد

پایان جست‌وجوی ۵ ساعته؛ جوان گمشده در کویر میبد پیدا شد

یزد - فرمانده انتظامی شهرستان میبد از پیدا شدن جوان ۲۶ ساله که در جاده‌های کویری این شهرستان مفقود شده بود، در کمتر از پنج ساعت و بازگشت وی به آغوش خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مفقودی جوانی ۲۶ ساله در جاده‌های کویری میبد، مأموران انتظامی بخش بفروئیه بلافاصله برای بررسی موضوع و یافتن فرد مفقودشده وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات و پیگیری‌های لازم، موفق شدند این جوان را در کمتر از پنج ساعت پیدا کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد خاطرنشان کرد: فرد مفقودشده در صحت و سلامت کامل پیدا و به خانواده‌اش تحویل داده شد که این اقدام موجب خوشحالی و آرامش خانواده وی شد.

کد مطلب 6945879

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    نظرات

    • زهرا IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خسته نباشید به نیروهای انتظامی
    • زهرا IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت و خسته نباشید

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