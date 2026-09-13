به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مفقودی جوانی ۲۶ ساله در جاده‌های کویری میبد، مأموران انتظامی بخش بفروئیه بلافاصله برای بررسی موضوع و یافتن فرد مفقودشده وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات و پیگیری‌های لازم، موفق شدند این جوان را در کمتر از پنج ساعت پیدا کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد خاطرنشان کرد: فرد مفقودشده در صحت و سلامت کامل پیدا و به خانواده‌اش تحویل داده شد که این اقدام موجب خوشحالی و آرامش خانواده وی شد.