به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه میبد، سید مهدی طباطبایی در نشست ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: گرامیداشت دفاع مقدس به یک سال یا مناسبت خاص محدود نمی‌شود و با توجه به شرایط کنونی کشور، امسال باید بیش از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی از بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست نصب و اکران بنرها و المان‌های مرتبط با دفاع مقدس در شهرها و روستاها را جدی بگیرند و گزارش تصویری اقدامات انجام‌شده را به فرمانداری ارسال کنند.

فرماندار ویژه میبد همچنین بر مشارکت فعال اصناف در برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: اصناف به دلیل ارتباط گسترده با مردم، ظرفیت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت دارند.

طباطبایی نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در انعکاس برنامه‌های دفاع مقدس را مهم دانست و افزود: فعالیت روابط عمومی‌ها نباید به انتشار یک خبر محدود شود و برنامه‌ها باید با گزارش خبری، تصویری و در صورت امکان پوشش زنده منعکس شوند.

وی همچنین بر مستندسازی برنامه‌های دفاع مقدس توسط دستگاه‌های اجرایی و ارسال گزارش‌های تصویری برای انعکاس رسانه‌ای تأکید کرد.

فرماندار ویژه میبد بر هماهنگی آموزش و پرورش و مجموعه‌های فرهنگی برای حضور راویان دفاع مقدس در مدارس نیز تأکید کرد و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان را نیازمند برنامه‌ریزی دانست.

طباطبایی در پایان بر تقویت هماهنگی میان فرمانداری و سپاه تأکید کرد و گفت: دستیار فرمانداری در حوزه بسیج باید به‌عنوان پل ارتباطی میان فرمانداری و سپاه، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری پرشور برنامه‌های هفته دفاع مقدس را دنبال کند.