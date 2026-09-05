به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدهاشم حسینی‌خواه، پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی «فاطمه قلی‌پور» دختر ۱۶ ساله ساکن نسیم‌شهر از سوی خانواده، تیم‌های انتظامی بلافاصله برای پیدا کردن وی وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بهارستان با انجام اقدامات میدانی و جست‌وجوی گسترده در سطح شهر، موفق به شناسایی و پیدا کردن دختر مفقودشده شدند.

فرمانده انتظامی بهارستان خاطرنشان کرد: این دختر ۱۶ ساله در سلامت کامل پیدا و پس از انجام اقدامات لازم به خانواده‌اش تحویل داده شد.