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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

پایان عملیات جست‌وجو در کاسه‌رود؛ نجات ۶ فرد گمشده در کویر ابرکوه

پایان عملیات جست‌وجو در کاسه‌رود؛ نجات ۶ فرد گمشده در کویر ابرکوه

یزد - رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ابرکوه از نجات ۶ فرد مفقودشده در کویر کاسه‌رود خبر داد و گفت: با حضور به‌موقع نجاتگران تمام این افراد در سلامت کامل به منطقه امن منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، مرتضی فلاح‌زاده اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (EOC) مبنی بر گم‌شدگی ۶ نفر در محدوده منطقه «کاسه‌رود» واقع در محور دهشیر–ابرکوه، بلافاصله تیم امدادی پایگاه جاده‌ای مسجد امام خمینی(ره) به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از رسیدن به منطقه و آغاز عملیات جست‌وجو و نجات، موفق شدند در کمترین زمان ممکن افراد مفقودشده را شناسایی کرده و آن‌ها را به مکان امن انتقال دهند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ابرکوه در پایان خاطرنشان کرد: شماره ۱۱۲ (ندای امداد) به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان آماده پاسخگویی و اعزام تیم‌های امدادی به حادثه‌دیدگان در سراسر استان است.

کد مطلب 6944995

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