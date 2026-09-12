به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، مرتضی فلاح‌زاده اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (EOC) مبنی بر گم‌شدگی ۶ نفر در محدوده منطقه «کاسه‌رود» واقع در محور دهشیر–ابرکوه، بلافاصله تیم امدادی پایگاه جاده‌ای مسجد امام خمینی(ره) به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از رسیدن به منطقه و آغاز عملیات جست‌وجو و نجات، موفق شدند در کمترین زمان ممکن افراد مفقودشده را شناسایی کرده و آن‌ها را به مکان امن انتقال دهند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ابرکوه در پایان خاطرنشان کرد: شماره ۱۱۲ (ندای امداد) به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان آماده پاسخگویی و اعزام تیم‌های امدادی به حادثه‌دیدگان در سراسر استان است.