آریانژاد: سد سیازاخ در معرض خطر سیلاب قرار دارد

آرش آریانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی کردستان درباره فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای، لازم است شهروندان و بهرهبرداران بخش آب توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
وی افزود: از هماستانیها، مسافران، گردشگران، کشاورزان و تمامی ذینفعان بخش آب درخواست میکنیم از تردد و اتراق در مسیر رودخانهها و مسیلها و همچنین توقف و اسکان در حاشیه سدها و اراضی مجاور مخازن و پاییندست سدها خودداری کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان تصریح کرد: هرگونه نصب منصوبات و سازهها در حریم رودخانهها در چنین شرایطی میتواند خطرات ناشی از افزایش روانآب و وقوع سیلاب را تشدید کند و ضروری است بهرهبرداران از ایجاد یا استقرار هرگونه مانع و تأسیسات در این محدودهها پرهیز کنند.
آریانژاد با اشاره به وضعیت سد سیازاخ شهرستان دیواندره گفت: با توجه به شرایط موجود و موج بارشی پیشرو، اسکان در محدوده این سد و بهویژه مناطق مجاور مخزن و پاییندست آن، پرریسک است و ساکنان روستاهای اطراف باید تمهیدات لازم را برای حفاظت از جان و مال خود در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: با توجه به احتمال بارشهای فرانرمال در سال آبی جاری، ضرورت دارد مردم ساکن در محدوده سد سیازاخ و سایر نقاط در معرض خطر، هشدارهای دستگاههای مسئول را جدی بگیرند و در صورت اعلام ضرورت، همکاری لازم را با مدیران و عوامل اجرایی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان تأکید کرد: رعایت توصیههای ایمنی و خودداری از حضور در نقاط پرخطر، مهمترین اقدام پیشگیرانه در زمان بارشهای شدید و احتمال وقوع سیلاب است و میتواند از بروز خسارتهای جانی و مالی جلوگیری کند.
آریانژاد خاطرنشان کرد: هدف اصلی شرکت آب منطقهای کردستان، صیانت از جان و مال مردم و کاهش تبعات ناشی از حوادث احتمالی است، چراکه سیلاب در صورت وقوع میتواند خسارتهایی به همراه داشته باشد که جبران آنها بسیار دشوار یا حتی غیرممکن باشد.
وی در پایان گفت: از مردم انتظار داریم در روزهای پیشرو ضمن پرهیز از حضور در حریم رودخانهها و محدودههای پرخطر سدها، اخبار و هشدارهای رسمی دستگاههای مسئول را دنبال کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
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