شعر روایتگر هویت و حافظه تاریخی مردم کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب رستم بعدازظهر یکشنبه در آیین روز ادبیات استان کردستان که همزمان با ششمین روز از دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، شاعران، پژوهشگران و اهالی فرهنگ در محل نمایشگاههای بینالمللی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: ادبیات و به ویژه شعر، بخشی از حافظه فرهنگی هر جامعه را شکل میدهد و بسیاری از تجربههای تاریخی و اجتماعی ملتها از طریق آثار ادبی به نسلهای بعد منتقل میشود.
وی افزود: شعر را نمیتوان صرفاً ابزاری برای بیان احساسات و اندیشههای شخصی دانست، چرا که این هنر در طول تاریخ توانسته بخشی از زندگی، باورها، رنجها، امیدها و هویت فرهنگی ملتها را روایت و ماندگار کند.
مشاور وزیر فرهنگ و هنر اقلیم کردستان عراق با اشاره به جایگاه شاعران در حفظ میراث فرهنگی گفت: شاعران و نویسندگان در صیانت از زبان و هویت جامعه نقش مهمی دارند و آثار آنان میتواند پلی میان گذشته و نسل امروز و آینده باشد.
رستم ادامه داد: پیوند شعر با زندگی مردم کردستان و اقلیم کردستان عراق، پیوندی دیرینه است و ادبیات کردی در طول سالها توانسته بخش مهمی از فرهنگ و هویت این منطقه را بازتاب دهد.
وی تأکید کرد: حمایت از شاعران، پژوهشگران و جریانهای ادبی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا ادبیات و شعر بخشی از سرمایه فرهنگی جامعه هستند و تقویت آنها به حفظ و بازآفرینی هویت فرهنگی کمک میکند.
در ادامه این آیین، از چهار چهره پیشکسوت حوزه شعر، ادبیات و پژوهش کردستان شامل مسعود بیننده، سراجالدین بناگر، جبار شافعیزاده و کلثوم عثمانپور به پاس سالها فعالیت فرهنگی و ادبی تجلیل شد.
همچنین جمعی از شاعران استان کردستان در این برنامه به شعرخوانی پرداختند و آثاری با مضامین فرهنگی، اجتماعی و هویتی را برای حاضران ارائه کردند.
آیین روز ادبیات استان کردستان با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران، دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و انجمن ادبی ماموستا بیسارانی در حاشیه دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان برگزار شد.
دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان نیز از ۱۶ تا ۲۲ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی سنندج برپا شده و برنامههای فرهنگی و ادبی مختلفی در حاشیه آن برگزار شده است.
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