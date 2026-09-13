چرا سکوهای ایرانی باید محل ساختن آینده دیجیتال ایران باشند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در یادداشتی نوشت: برای فهم جامعه امروز ایران، دیگر نمی‌توان فقط به آمارهای رسمی، گزارش‌های رسانه‌ای یا پیمایش‌های سنتی تکیه کرد. بخش قابل توجهی از نبض جامعه، در فضای مجازی می‌تپد؛ جایی که مردم در آن خبر می‌گیرند، تحلیل می‌کنند، خرید و فروش می‌کنند، سرگرم می‌شوند، کسب‌وکار راه می‌اندازند و درباره مسائل مورد علاقه و نگرانی خود گفت‌وگو می‌کنند.

«رادار فضای مجازی» از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند: تلاش برای دیدن و فهمیدن آن چیزی که در سطح رفتار واقعی کاربران ایرانی در حال رخ دادن است. یکی از آخرین برش‌های این رصد، تصویری معنادار پیش روی ما می‌گذارد: در مردادماه، موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی 2 سکوی ایرانی در یک نمونه رصدشده به 45 میلیارد بازدید رسیده است. در میان این موضوعات، محتواهای مربوط به «طلا»، «تنگه هرمز» و «بنزین» از جمله موضوعات داغ فضای مجازی بودند.

پشت هر کدام از این موضوعات، بخشی از دغدغه، کنجکاوی، نیاز یا گفت‌وگوی جامعه ایرانی قرار دارد. کاربر ایرانی همزمان درباره اقتصاد، امنیت، سیاست خارجی، معیشت و هویت ملی خود در فضای مجازی می‌نویسد و می‌خواند. بنابراین، فضای مجازی را دیگر نمی‌توان فقط یک ابزار ارتباطی یا یک صنعت سرگرمی دید؛ این فضا اکنون بخشی از زیرساخت اجتماعی و اقتصادی کشور است.