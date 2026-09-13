  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

اعزام جنگنده ناتو در پی مشاهده پهپاد در حریم هوایی لیتوانی

اعزام جنگنده ناتو در پی مشاهده پهپاد در حریم هوایی لیتوانی

یک جنگنده ناتو در پی گزارش مشاهده یک پهپاد احتمالی در حریم هوایی لیتوانی به پرواز درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک فروند جنگنده ناتو پس از گزارش مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی به پرواز درآمد.

مرکز واکنش اضطراری لیتوانی اعلام کرد دست‌کم یک جنگنده ناتو در پی گزارش مشاهده یک پهپاد احتمالی در حریم هوایی این کشور به پرواز درآمده است. این جنگنده از یک پایگاه در شمال لیتوانی برخاست.

پیش از این، یک منبع در مرکز کنترل ترافیک هوایی منطقه اطلاعات پروازی ویلنیوس که مسئول نظارت بر تردد هوایی بر فراز لیتوانی است، به تاس گفته بود فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس پس از شناسایی پهپادهای ناشناس در آسمان، به‌طور موقت پروازهای ورودی و خروجی را متوقف کرده است.

کد مطلب 6946076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها