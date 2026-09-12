ترامپ: عملکرد ناتو و اروپا در قبال ایران بسیار ناامیدکننده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد شدید از ناتو و کشورهای اروپایی گفت که عملکرد آنها در قبال جنگ ایران «از بسیاری جهات بسیار ناامیدکننده» بوده است و مدعی شد آمریکا همه مین‌های دریایی در تنگه هرمز را از بین برده است.

ترامپ روز شنبه در جریان سفر به دوبلین بار دیگر درباره جنگ علیه ایران سخن گفت و با انتقاد از متحدان اروپایی واشنگتن و عدم همراهی آنها در اقدام تجاوزکارانه آمریکا گفت: ناتو نخواست در تنگه هرمز به ما کمک کند، با اینکه ما هیچ نفتی از این تنگه دریافت نمی‌کنیم.

او در ادامه مدعی شد: همه شاهد برتری تجهیزات نظامی آمریکا در جنگ با ایران بوده‌اند! ما همه مین‌ها را پاک کردیم. دیگر هیچ مینی آنجا وجود ندارد.

ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود تردد در تنگه هرمز به‌خوبی پیش خواهد رفت و مدعی شده بود این تنگه تحت کنترل آمریکا قرار دارد. او همچنین از کشورهای اروپایی به دلیل خودداری از کمک به واشنگتن در تأمین امنیت هرمز انتقاد کرده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش درباره اروپا گفت که از وضعیت این قاره در زمینه تجارت، انرژی و مهاجرت متنفر است و سیاست‌های مهاجرتی اروپا را مورد انتقاد قرار داد.