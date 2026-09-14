پاشنه آشیل ایران مقابل ژاپن تمرکز و انسجام بود؛ هیچکس کم کاری نکرد

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و شکست برابر ژاپن در دیدار فینال اظهار داشت: مسابقات قهرمانی آسیا، بهخصوص با توجه به اینکه سهمیه المپیک نیز در آن مطرح بود، حساسیت ویژهای داشت. در سه دوره اخیر مسابقات قهرمانی آسیا، هر سه دوره دیدار فینال بین ایران و ژاپن برگزار شده و این موضوع نشان میدهد که این دو تیم قدرتهای اول آسیا هستند.
وی افزود: ژاپن تیم بسیار خوب و منظمی بود. انتظار چنین عملکردی از ژاپن وجود داشت، چرا که این تیم از ابتدای لیگ ملتهای امسال خودش را برای این مسابقات آماده کرده بود. ژاپن با ترکیب کامل در لیگ ملتها حضور پیدا کرد، کل مسابقات را با همان ترکیب پشت سر گذاشت و با کسب ۱۲ پیروزی، خودش را برای قهرمانی آسیا آماده کرد.
عطایی تأکید کرد: در این مسابقات هم ژاپن با قدرت کافی بازی کرد و تلاش داشت آزمون و خطای زیادی نداشته باشد. این تیم مزد زحماتی را گرفت که طی دو سال اخیر کشیده بود. شاید در مسابقات قهرمانی آسیا ثبات بیشتری را در ترکیب ژاپن نسبت به تیم ملی ایران دیدیم و ترکیب این تیم کمتر دستخوش تغییر شد.
وی ادامه داد: در مجموع فکر میکنم ژاپن منظمتر، با برنامهتر و با استراتژی درستتری بازی میکرد. روش بازی ما مقابل ژاپن مدتهاست به همین شکل است و تغییر چندانی نکرده است. وقتی با این شیوه نمیتوانیم ژاپن را شکست دهیم، فکر میکنم باید تغییرات وسیعتری در نحوه بازی و برنامهریزی ایجاد کنیم.
فدراسیون و تیم ملی نیازمند حمایت هستند
سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران گفت: در مجموع باید به همه خستهنباشید گفت و از کار انجامشده تشکر کرد. باید پشتیبانی درست از تیم ملی انجام شود و همه شرایط لازم برای این تیم در نظر گرفته شود. در لیگ ملتها برخی منتقد این بودند که بازیهای تدارکاتی کافی وجود نداشت، اما برای قهرمانی آسیا یک اردوی خیلی خوب در روسیه برگزار شد و تیم پنج بازی انجام داد؛ سه بازی با تیمهای ملی و دو بازی با تیمهای باشگاهی روسیه. بنابراین تیم با آمادگی کامل وارد مسابقات شد.
وی تصریح کرد: باید از حمایت فدراسیون والیبال هم تشکر کرد، چرا که در مجموع همه تلاش کردند. به هر حال این اتفاقی که میخواستیم رقم بخورد، رخ نداد و حالا منتظر میمانیم تا به امید خدا از طریق رنکینگ بتوانیم سهمیه المپیک را به دست بیاوریم.
تمرکز و انسجام؛ پاشنه آشیل ایران برابر ژاپن
عطایی درباره عملکرد ملیپوشان ایران در فینال قهرمانی آسیا گفت: من معتقدم در لیگ ملتها بازیکنان تلاش بیشتری کردند و از نتیجه بازی هم به خوبی این موضوع مشخص است، اما فکر میکنم تمرکز و انسجامی که در تیم ژاپن وجود داشت، در تیم ما نبود و این موضوع به نوعی پاشنه آشیل ایران بود. این مسئله نیاز به یک برنامهریزی درست و مدون دارد و استراتژی مسابقات مختلف مشخص باشد. وقتی هدفگذاری انجام میشود، باید همان هدفگذاری به شکل درست نیز پیاده شود.
سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران درباره شانس صعود ایران به المپیک گفت: الان کمی صعودمان به المپیک سخت شده است، چون همه چیز به رنکینگ بستگی دارد. از طرف دیگر، فکر میکنم کار ایران برای قهرمانی جهان نیز سخت خواهد بود.متأسفانه رنکینگ ما نسبتاً پایین است و باید تلاش مضاعفی داشته باشیم. برنامه ما باید دقیقتر و مدونتر باشد و با پشتیبانی بهتری انجام شود. امیدواریم شرایط مهیا شود تا بتوانیم به هدفمان برسیم.
بازیکنان ایران کمکاری نکردند
عطایی در عدم نتیجهگیری چه کسانی نقش دارند و آیا میتوان آن را به بازیکنان ربط داد، گفت: به هیچ وجه. بازیکن هیچوقت در جریان مسابقه کمکاری و سهلانگاری نمیکند. به هر حال بازیکن آن چیزی را که در اختیار دارد، در زمین به نمایش میگذارد. مهم این است که ما بتوانیم از ابزارهایمان به درستی استفاده کنیم. مربی باید بتواند شرایط و وظایف بازیکن را به درستی به او گوشزد کند تا بازیکن ویژگیهای خودش را به نمایش بگذارد. من نقد خاصی به بازیکن ندارم. بازیکن ابزار است و باید به درستی از او استفاده شود. اگر یک بازیکن خوب جواب نمیدهد، باید با تغییر و جایگزین کردن او، ضعف موجود را پوشش داد.
وی در واکنش به این موضوع که شاید بهتر بود امین اسماعیلنژاد زودتر وارد زمین میشد، گفت: علی حاجی پور در جریان بازی مقابل ژاپن خوب کار کرد. نظر شخصی من این است که ما میتوانستیم از ابزارهایی که در اختیار داریم، با شیوه بهتری استفاده کنیم. منظورم بازیکن خاصی نیست و در مجموع میخواهم بگویم که امکان استفاده بهتر از داشتههای تیم وجود داشت.
عطایی همچنین درباره شرایط تیم باشگاهی خود در مسابقات قهرمانی باشگاههای مردان جهان اظهار داشت: کارمان را شروع کردهایم و آرامآرام جلو میرویم و خودمان را برای لیگ داخل ایران آماده میکنیم. اواخر آذرماه نیز مسابقات باشگاههای آسیا برگزار میشود و در گروه سختی قرار گرفتهایم. تمام تلاشمان این است که بتوانیم خوب بازی کنیم و از اعتبار والیبال ایران دفاع کنیم، اما کار بسیار سختی داریم و امیدوارم شرایط به خوبی پیش برود.
نظر شما