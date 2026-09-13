سه ایرانی در تیم منتخب آسیا؛ ژاپن بیشترین سهم را داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ که از ۱۳ شهریور به میزبانی کشور ژاپن در شهر فوکوئوکا شروع شده بود، امروز (یکشنبه ۲۲ شهریوماه) با قهرمانی ژاپن به پایان رسید تا سامورایی‌ها سهمیه المپیک دریافت کنند.

تیم‎‌های ایران و کره جنوبی نیز مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند تا با همراه ژاپن سهمیه مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ دریافت کنند.

رده بندی نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

قهرمان: ژاپن

نایب قهرمان: ایران

سوم: کره جنوبی

چهارم: استرالیا

پنجم: تایلند

ششم: چین

هفتم: چین تایپه

هشتم: هند

نهم: بحرین

دهم: عمان

یازدهم: قطر

دوازدهم: نیوزیلند

نتایج کامل دو دیدار رده بندی و فینال این رقابت‌ها به قرار زیر است:

کره جنوبی ۳ – استرالیا ۲ (۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۹)

ایران صفر – ژاپن ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶ و ۲۳ بر ۲۵)

تیم رویایی قهرمانی مردان آسیا 2026



بهترین سرعتی زن : تایشی اونودرا از ژاپن



بهترین سرعتی زن دوم : سید عیسی ناصری از ایران



بهترین دریافت قدرتی:ران تاکاهاشی از ژاپن



بهترین دریافت قدرتی دوم :پوریا خانزاده از ایران



بهترین پاسور :هیدئومی فوکاتسو از ژاپن



بهترین پشت خط زن :علی حاجی پور از ایران



بهترین لیبرو:کیونگ‌مین پارک از کره جنوبی



ارزشمند ترین بازیکن :ران تاکاهاشی از ژاپن