پیاتزا مربی کوچکی نیست؛ فدراسیون باید درباره آینده او تصمیم بگیرد

محمود افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و از دست رفتن نخستین فرصت کسب سهمیه المپیک لسآنجلس اظهار کرد: من ابتدا باید باید کسب مدال نقره آسیا را به فدراسیون، خانواده والیبال، بازیکنان و کادر فنی تبریک بگویم و مدال نقره آسیا مدال ارزشمندی است. البته فکر میکنم از قبل قابل پیشبینی بود که ایران و ژاپن به فینال میرسید و اغلب کارشناسان هم پیشبینی کرده بودند که بازی با ژاپن در فینال، بازی سختی باشد و شانس ما برای بردن شاید کمتر از ژاپن است.
کارشناس والیبال ایران افزود: ژاپن در دو سه سال اخیر نشان داده که شرایط تیمش چگونه است و در لیگ ملتها، چه سال گذشته و چه امسال، عملکرد این تیم کاملاً مشخص بود. بنابراین قابل پیشبینی بود که بازی سختی داشته باشیم. حالا نه اینکه بگویم اصلاً شانس نداشتیم، اما واقعاً همه شانس کمتری برای پیروزی ایران مقابل ژاپن قائل بودند.
افشاردوست ادامه داد: ضمن اینکه بازی مقابل ژاپن، بازی بدی نبود و به نظرم بازیکنان خوب بازی کردند. ما در هر سه ست تقریباً از ژاپن جلو بودیم. در ستهای دوم و سوم با دو اختلاف امتیاز نتیجه را واگذار کردیم. به نظرم اگر کمی خوششانستر بودیم، میتوانستیم بازی را ببریم، اما این موقعیت را از دست دادیم.
وی خاطرنشان کرد: تیم ملی نسبت به مسابقات لیگ ملتها شرایط بهتری پیدا کرده بود. بازیکنان با تمام توان میجنگیدند و تسلیم نمیشدند. آنها کاملاً درک میکردند که شرایط خاص است و این مسابقه برای صعود به المپیک اهمیت دارد و با همه توان جنگیدند. هرچند نتیجهای که میخواستیم برای والیبال عاید نشد، اما در مجموع شرایط بد نبود. بازی با ژاپن هم بازی نزدیکی بود. ژاپنیها کمی خوششانستر بودند و از تکموقعیتها، امتیازهای حساس و توپهایی که میتوانستند از آنها استفاده کنند، بهره بردند و پیروز شدند. شاید اگر این شرایط برمیگشت، نتیجه به نفع ما رقم میخورد.
کارشناس والیبال ایران در ادامه درباره آینده همکاری روبرتو پیاتزا با تیم ملی و تصمیم فدراسیون والیبال گفت: پیاتزا مربی کوچکی نیست. او مربی باتجربهای در والیبال دنیاست و با تیمهای خوب باشگاهی و تیمهای ملی کار کرده است. او در والیبال دنیا جزو مربیان خوب محسوب میشود و مربی گمنامی نیست؛ همه ما این موضوع را میدانیم. الان هم بازیهای آسیایی ناگویا را پیش رو داریم. مسابقات قهرمانی آسیا هرچه که بود و هرچند فینال آن برای ما تلخ تمام شد، اما همراه با تلاش بازیکنان بود. از طرفی بازیهای آسیایی را داریم که برای ما مهم است. این تورنمنت برای ورزش کشور اهمیت دارد و مهم است که بتوانیم در این مسابقات مدال طلا بگیریم.
کارشناس والیبال ایران گفت: بنابراین فکر میکنم خود فدراسیون هم الان روی این موضوع خیلی پافشاری نداشته باشد که بلافاصله در مورد ادامه همکاری پیاتزا تصمیم بگیرد. باید بازیها تمام شود و بعد درباره آن صحبت شود. اگر قرار باشد جلسهای برگزار شود، معمولاً این کار را انجام میدهند و نظر کارشناسان را میگیرند. اما فکر میکنم الان خیلی روی این قضیه مانور نمیدهند. ضمن اینکه هر مربی اگر بخواهد دستاوردی داشته باشد، معمولاً از سال دوم به بعد و سال سوم میتواند تغییرات خود را در تیم اعمال کند.
افشاردوست افزود: من نمیگویم حرف من به این معناست که فدراسیون حتماً باید بر اساس این نظر تصمیم بگیرد، اما واقعیت این است که میدانستیم بازی سختی داریم و جایگاه و سطح دو تیم مشخص بود. بنابراین فدراسیون باید بنشیند و بررسی کند. آنها از روز اول اهدافی داشتند و حالا فرصت این رسیده که ببیند چقدر به آن اهداف رسیدند و اگر نرسیده دلایل آن را پیدا کنند. در نهایت دوستان باید تصمیم خودشان را بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از نقدهای مطرحشده به پیاتزا، جوانگرایی بیش از حد و کنار گذاشتن برخی سرمایههای باتجربه والیبال است و اینکه تیم ملی در فینال به یک لیدر و رهبر در لحظات حساس نیاز داشت، اظهار داشت: به نظرم این حرف شاید خیلی فنی نباشد، دلیلش هم این است که شاید اگر یک نفر بزرگتر، به زعم دوستانی که این نظر را دارند، در تیم بود و ما این نتایج را میگرفتیم، آن موقع میگفتند با بزرگترها نتیجه گرفتیم و ایکاش به بازیکنان جوان میدان میدادیم.
افشاردوست ادامه داد: در واقع همیشه بعد از هر نتیجهای، بحث انتقاد و موضوعات مختلف مطرح میشود. به تیم ملی والیبال کشورمان انتقاد وارد است و این یک واقعیت است. نمیتوان گفت تیم عاری از هر اشکالی است، اما بالاخره باید هر چیزی بر اساس اصول باشد. اینکه مثلاً اگر ما یک بازیکن بزرگتر داشتیم، آیا قطعاً ژاپن را میبردیم یا نه، خیلی منطقی نیست و کسی هم نمیتواند جواب قطعی به این سؤال بدهد. چهبسا اگر یک، دو یا حتی سه بازیکن باتجربه هم داشتیم، باز نمیتوانستیم ژاپن را شکست دهیم.
کارشناس والیبال ایران افزود: بنابراین اینکه آقای پیاتزا به جوانان میدان داده و از بازیکنان جوان خواسته در تیم کار کنند، قطعاً یک چیزی در ذهنش بوده که این کار را انجام داده است. در لیگ ملتها بازیکنان را تغییر داد و جابهجا کرد. بعضی بازیکنان در لیگ ملتها ثابت بودند، اما در اینجا خیلی به آنها بازی نرسید. ممکن است در بازیهای آسیایی به بعضی بازیکنان بیشتر بازی برسد و به بعضی کمتر. اینها در واقع همان پازلی است که در ذهن او وجود دارد و باید درباره آن صحبت کنیم. باید بدانیم اصلاً دنبال چه چیزی است و هدفش چیست. بعد میتوانیم بر اساس آن درباره عملکردش صحبت کنیم. با توجه به اینکه الان نمیدانیم چقدر به اهدافمان رسیدهایم نمیتوان منطقی درباره آن صحبت کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: به اعتقاد من باید نگاه اساسیتری به شرایط والیبال داشته باشیم و این موضوع را نباید فقط به عملکرد تیم ملی محدود کنیم. فدراسیون وظایف تدارکاتی و پشتیبانی خود از جمله برگزاری اردوها، فراهم کردن امکانات، برنامهریزی برای بازیهای تدارکاتی و اعزام تیم به مسابقات را انجام میدهد و کادر فنی نیز از یک مربی باتجربه بهره میبرد، اما باید مشکلات والیبال را با نگاه گستردهتر و دقیقتری بررسی کنیم. رئیس فدراسیون و دیگر مسئولان باید همه جوانب والیبال را مورد بررسی قرار دهند، چرا که نتیجهای که در تیم ملی میبینیم، حاصل مجموعهای از عوامل مختلف است. باید وضعیت تمام بخشها را به دقت بررسی کنیم و پس از رسیدن به یک جمعبندی جامع، درباره مسیر آینده و تصمیمات لازم اقدام کنیم.
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