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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۷

افشاردوست در گفتگو با مهر:

پیاتزا مربی کوچکی نیست؛ فدراسیون باید درباره آینده او تصمیم بگیرد

پیاتزا مربی کوچکی نیست؛ فدراسیون باید درباره آینده او تصمیم بگیرد

کارشناس والیبال با تأکید بر اینکه پیاتزا مربی باتجربه‌ای است، گفت: فدراسیون والیبال باید عملکرد سرمربی تیم ملی و میزان تحقق اهداف تعیین‌شده را بررسی و سپس درباره آینده او تصمیم‌گیری کند.

محمود افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و از دست رفتن نخستین فرصت کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس اظهار کرد: من ابتدا باید باید کسب مدال نقره آسیا را به فدراسیون، خانواده والیبال، بازیکنان و کادر فنی تبریک بگویم و مدال نقره آسیا مدال ارزشمندی است. البته فکر می‌کنم از قبل قابل پیش‌بینی بود که ایران و ژاپن به فینال می‌رسید و اغلب کارشناسان هم پیش‌بینی کرده بودند که بازی با ژاپن در فینال، بازی سختی باشد و شانس ما برای بردن شاید کمتر از ژاپن است.

کارشناس والیبال ایران افزود: ژاپن در دو سه سال اخیر نشان داده که شرایط تیمش چگونه است و در لیگ ملت‌ها، چه سال گذشته و چه امسال، عملکرد این تیم کاملاً مشخص بود. بنابراین قابل پیش‌بینی بود که بازی سختی داشته باشیم. حالا نه اینکه بگویم اصلاً شانس نداشتیم، اما واقعاً همه شانس کمتری برای پیروزی ایران مقابل ژاپن قائل بودند.

افشاردوست ادامه داد: ضمن اینکه بازی مقابل ژاپن، بازی بدی نبود و به نظرم بازیکنان خوب بازی کردند. ما در هر سه ست تقریباً از ژاپن جلو بودیم. در ست‌های دوم و سوم با دو اختلاف امتیاز نتیجه را واگذار کردیم. به نظرم اگر کمی خوش‌شانس‌تر بودیم، می‌توانستیم بازی را ببریم، اما این موقعیت را از دست دادیم.

پیاتزا مربی کوچکی نیست؛ فدراسیون باید درباره آینده او تصمیم بگیرد

وی خاطرنشان کرد: تیم ملی نسبت به مسابقات لیگ ملت‌ها شرایط بهتری پیدا کرده بود. بازیکنان با تمام توان می‌جنگیدند و تسلیم نمی‌شدند. آنها کاملاً درک می‌کردند که شرایط خاص است و این مسابقه برای صعود به المپیک اهمیت دارد و با همه توان جنگیدند. هرچند نتیجه‌ای که می‌خواستیم برای والیبال عاید نشد، اما در مجموع شرایط بد نبود. بازی با ژاپن هم بازی نزدیکی بود. ژاپنی‌ها کمی خوش‌شانس‌تر بودند و از تک‌موقعیت‌ها، امتیازهای حساس و توپ‌هایی که می‌توانستند از آنها استفاده کنند، بهره بردند و پیروز شدند. شاید اگر این شرایط برمی‌گشت، نتیجه به نفع ما رقم می‌خورد.

کارشناس والیبال ایران در ادامه درباره آینده همکاری روبرتو پیاتزا با تیم ملی و تصمیم فدراسیون والیبال گفت: پیاتزا مربی کوچکی نیست. او مربی باتجربه‌ای در والیبال دنیاست و با تیم‌های خوب باشگاهی و تیم‌های ملی کار کرده است. او در والیبال دنیا جزو مربیان خوب محسوب می‌شود و مربی گمنامی نیست؛ همه ما این موضوع را می‌دانیم. الان هم بازی‌های آسیایی ناگویا را پیش رو داریم. مسابقات قهرمانی آسیا هرچه که بود و هرچند فینال آن برای ما تلخ تمام شد، اما همراه با تلاش بازیکنان بود. از طرفی بازی‌های آسیایی را داریم که برای ما مهم است. این تورنمنت برای ورزش کشور اهمیت دارد و مهم است که بتوانیم در این مسابقات مدال طلا بگیریم.

پیاتزا مربی کوچکی نیست؛ فدراسیون باید درباره آینده او تصمیم بگیرد

کارشناس والیبال ایران گفت: بنابراین فکر می‌کنم خود فدراسیون هم الان روی این موضوع خیلی پافشاری نداشته باشد که بلافاصله در مورد ادامه همکاری پیاتزا تصمیم بگیرد. باید بازی‌ها تمام شود و بعد درباره آن صحبت شود. اگر قرار باشد جلسه‌ای برگزار شود، معمولاً این کار را انجام می‌دهند و نظر کارشناسان را می‌گیرند. اما فکر می‌کنم الان خیلی روی این قضیه مانور نمی‌دهند. ضمن اینکه هر مربی اگر بخواهد دستاوردی داشته باشد، معمولاً از سال دوم به بعد و سال سوم می‌تواند تغییرات خود را در تیم اعمال کند.

افشاردوست افزود: من نمی‌گویم حرف من به این معناست که فدراسیون حتماً باید بر اساس این نظر تصمیم بگیرد، اما واقعیت این است که می‌دانستیم بازی سختی داریم و جایگاه و سطح دو تیم مشخص بود. بنابراین فدراسیون باید بنشیند و بررسی کند. آنها از روز اول اهدافی داشتند و حالا فرصت این رسیده که ببیند چقدر به آن اهداف رسیدند و اگر نرسیده دلایل آن را پیدا کنند. در نهایت دوستان باید تصمیم خودشان را بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از نقدهای مطرح‌شده به پیاتزا، جوانگرایی بیش از حد و کنار گذاشتن برخی سرمایه‌های باتجربه والیبال است و اینکه تیم ملی در فینال به یک لیدر و رهبر در لحظات حساس نیاز داشت، اظهار داشت: به نظرم این حرف شاید خیلی فنی نباشد، دلیلش هم این است که شاید اگر یک نفر بزرگ‌تر، به زعم دوستانی که این نظر را دارند، در تیم بود و ما این نتایج را می‌گرفتیم، آن موقع می‌گفتند با بزرگ‌ترها نتیجه گرفتیم و ای‌کاش به بازیکنان جوان میدان می‌دادیم.

پیاتزا مربی کوچکی نیست؛ فدراسیون باید درباره آینده او تصمیم بگیرد

افشاردوست ادامه داد: در واقع همیشه بعد از هر نتیجه‌ای، بحث انتقاد و موضوعات مختلف مطرح می‌شود. به تیم ملی والیبال کشورمان انتقاد وارد است و این یک واقعیت است. نمی‌توان گفت تیم عاری از هر اشکالی است، اما بالاخره باید هر چیزی بر اساس اصول باشد. اینکه مثلاً اگر ما یک بازیکن بزرگ‌تر داشتیم، آیا قطعاً ژاپن را می‌بردیم یا نه، خیلی منطقی نیست و کسی هم نمی‌تواند جواب قطعی به این سؤال بدهد. چه‌بسا اگر یک، دو یا حتی سه بازیکن باتجربه هم داشتیم، باز نمی‌توانستیم ژاپن را شکست دهیم.

کارشناس والیبال ایران افزود: بنابراین اینکه آقای پیاتزا به جوانان میدان داده و از بازیکنان جوان خواسته در تیم کار کنند، قطعاً یک چیزی در ذهنش بوده که این کار را انجام داده است. در لیگ ملت‌ها بازیکنان را تغییر داد و جابه‌جا کرد. بعضی بازیکنان در لیگ ملت‌ها ثابت بودند، اما در اینجا خیلی به آنها بازی نرسید. ممکن است در بازی‌های آسیایی به بعضی بازیکنان بیشتر بازی برسد و به بعضی کمتر. اینها در واقع همان پازلی است که در ذهن او وجود دارد و باید درباره آن صحبت کنیم. باید بدانیم اصلاً دنبال چه چیزی است و هدفش چیست. بعد می‌توانیم بر اساس آن درباره عملکردش صحبت کنیم. با توجه به اینکه الان نمی‌دانیم چقدر به اهدافمان رسیده‌ایم نمی‌توان منطقی درباره آن صحبت کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: به اعتقاد من باید نگاه اساسی‌تری به شرایط والیبال داشته باشیم و این موضوع را نباید فقط به عملکرد تیم ملی محدود کنیم. فدراسیون وظایف تدارکاتی و پشتیبانی خود از جمله برگزاری اردوها، فراهم کردن امکانات، برنامه‌ریزی برای بازی‌های تدارکاتی و اعزام تیم به مسابقات را انجام می‌دهد و کادر فنی نیز از یک مربی باتجربه بهره می‌برد، اما باید مشکلات والیبال را با نگاه گسترده‌تر و دقیق‌تری بررسی کنیم. رئیس فدراسیون و دیگر مسئولان باید همه جوانب والیبال را مورد بررسی قرار دهند، چرا که نتیجه‌ای که در تیم ملی می‌بینیم، حاصل مجموعه‌ای از عوامل مختلف است. باید وضعیت تمام بخش‌ها را به دقت بررسی کنیم و پس از رسیدن به یک جمع‌بندی جامع، درباره مسیر آینده و تصمیمات لازم اقدام کنیم.

کد مطلب 6946959
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • حاجی IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      7 0
      پاسخ
      مهمترین مسئله به نظرم این است که بازیکنان و حتی کادر فنی تیم چقدر نظرات سرمربی را « درک » می کنند واقعا و با جان و دل سعی در پیاده کردن آن دارند. اگر این امر محقق نشود نمی شود به مربی گفت خوب نیست یا به درد ایران نمی خورد. باید گفت تیم به درد سرمربی نمی خورد. لذا هر مربی دیگری هم که بیاید انتقال تفکرات سرمربی به بازیکن و کادر فنی اطراف سرمربی و پیاده کردن آن در زمین موضوع اصلی است.
    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      8 10
      پاسخ
      با هر متر و معیاری که حساب کنیم ، ضعیف ترین نتایج دو دهه اخیر والیبال رو در این سه سال با پیاتزا گرفتیم ، حالا دلیلش جوان‌گرایی بیش از حد باشه ، یا ضعف سرمربی یا ضعف بازیکنان دعوت شده به هر صورت مربوط به پیاتزا میشه اگر یادتون نمیاد یه جستجو کنید ببینید نتایج والیبال ایران با ولاسکو و کواچ و کولاکویچ و لوزانو و حتی عطایی به چه صورت بوده
    • US ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      5 11
      پاسخ
      این دوستانی که خیلی اصرار به ماندن پیاتزا دارند من یه سوالی ازشون دارم ، آیا نتایجی که پیاتزا گرفت رو با یه مربی داخلی خیلی معمولی نمی‌توانستیم بگیریم ؟ رتبه چهاردهم لیگ ملت ها یا دوم شدن تو آسیا واسه ایران آیا افتخاری داره ؟ به نظر من تیم ما بدون مربی هم اگه باشه همین نتایج رو به راحتی میگیره
    • مهران IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      7 1
      پاسخ
      ما یک مربی شش دانگ احتیاج داریم تا به بازیکنان سرویس پرشی آموزش دهد و هر کسی در تمرین سرویس ساده زد مجازات کند
    • رضا IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      3 1
      پاسخ
      آقا بازی والیبال هفتاد درصدش سرویس پرشی زدنه .نه اینکه توبیا تو بازی های المپیک یا جهانی سرویس ساده بزنی ببری ..این بازیکنها باید تنبه بشن هر روز سرویس پرشی انجام بدن ما بخاطر سرویس باختم. درضمن خانزاده فوق العاده ست .بات مام قدرت به توپ ضربه میزنه
    • ا IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      2 6
      پاسخ
      اگر از خارجی بودن پیاتزا که متاسفانه پر رنگ شده صرفنظر شود مربیان ایران سه سر و گردن از پیاتزا برترند و بهتر می توانند نتیجه بگیرند در رده پایه این موضوع اثبات شده و پیاتزا در هیچ جایی موفق نبوده ودر ایران هم تا اکنون هیچ دست آورد مهمی نداشته است
    • هوادار ورزش ۴ IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      به نظرم با وجودی که ژاپن را گنده کردیم می‌توانستیم ژاپن را در خانه اش ببریم ما پا به پای با ژاپن پیش میرفتیم و دفاع ما خوب عمل می‌کرد اما با سرویس خطا پی در پی امتیازات مفت و مجانی تقدیم ژاپن کردیم اگر همان امتیاز را ۵۰ -۵۰ حساب کنیم ما با دو امتیاز برتری گیم ۲ یا ۳ را از ژاپن می‌گرفتیم و چه بسا به گیم چهارم و پنجم کشیده میشد که ممکن بود شرایط متفاوتی رقم بخوره از طرف دیگر اسماعیل نژاد در زمین نیامد شاید پیاتزا منتظر بود یک ست بگیریم تا امین را بازی بده که با ریسک سرویس‌های امین بگیر و نگیر داره
    • ایران IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اون پیاتزا. رو ولش کنید ..مرتضی شریفی از همه بدتر بود
    • مجید IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 1
      پاسخ
      ایران در تمام آیتم های والیبال ضعف داره...در دفاع روی تور...در پاسور ...در توپ های برگشتی خیلی ضعف داریم...واقعا همین امتیازهای برگشتی سرنوشت یه ست یا حتی سرنوشت بازی را عوض میکنه...والیبال ورزش خیلی گروهی هست...ما در تمام این آیتم ها ضعف داریم

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