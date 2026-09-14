به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ که از ۱۳ شهریور به میزبانی کشور ژاپن در شهر فوکوئوکا شروع شده بود، روز یکشنبه ۲۲ شهریور با قهرمانی ژاپن به پایان رسید تا سامورایی‌ها سهمیه المپیک دریافت کنند. تیم‎‌های ایران و کره جنوبی نیز مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند تا به همراه ژاپن سهمیه مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ دریافت کنند.

بر اساس آمار و اطلاعات، در پایان این رقابت‌ها سوبانگ هئو از کره جنوبی با کسب ۱۱۳ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن را به دست آورد. پوریا حسین خانزاده از ایران نیز با ۹۳ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد و علی حاجی‌پور با کسب ۷۲ امتیاز در رتبه هفتم قرار گرفت.

عنوان بهترین مهاجم نیز به سوبانگ هئو از کره جنوبی با میانگین ۱۶.۵۰ امتیاز در هر بازی رسید و بهترین بازیکن ایرانی در این فهرست پوریا حسین خانزاده با ۱۵ امتیاز در هر بازی است که در رتبه دوم قرار دارد. علی حاجی پور نیز با ۱۰.۵۰ امتیاز در هر بازی در رتبه هشتم است.

در گروه بهترین مدافعان این رقابت‌ها نهه میاه موته از استرالیا با میانگین ۲.۱۷ دفاع در هر بازی در صدر جدول قرار دارد و محمد ولی‌زاده از ایران با میانگین ۲ دفاع در هر بازی در رتبه دوم است. سید عیسی ناصری نیز با ۱.۸۳ دفاع در جایگاه سوم قرار دارد.

ران تاکاهاشی از ژاپن با کسب میانگین ۳.۶۷ امتیاز سرویس در هر بازی در رتبه نخست بهترین سرویس زننده‌ها قرار دارد و پوریا حسین خانزاده از ایران با کسب میانگین ۱.۱۷ امتیاز در هر بازی در جایگاه چهارم است.

عرشیا به‌نژاد از ایران با ثبت میانگین ۲۷.۵۰ پاس موفق در هر بازی در صدر بهترین پاسورها قرار دارد، در حالی که فوکاتسو هیدئومی از ژاپن در جایگاه دوم این داده آماری قرار دارد.

عنوان بهترین دریافت کننده مسابقات قهرمانی آسیا به کیانومینگ از کره جنوبی با میانگین ۸.۱۷ دریافت در هر بازی رسید و نزدیکترین بازیکن ایران در این داده محمدرضا حضرت پور با ۶.۱۷ دریافت موفق در هر بازی است که در رتبه سوم قرار دارد. حضرت پور در توپگیری نیز با میانگین ۵.۳۳ توپگیری در رتبه سوم بهترین توپگیران قرار دارد.