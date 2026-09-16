امیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا تیم‌های ایران و ژاپن یک سر و گردن بالاتر از آسیا هستند و در سطح جهانی قرار دارند. به نظر من در آسیا حریف دیگری وجود ندارد و حتی چین که در این مسابقات شرکت می‌کند، واقعاً کیفیت و توان لازم برای مقایسه با تیم ملی ایران یا ژاپن را ندارد. در حال حاضر حریف مستقیم ما فقط ژاپن است.

وی گفت: ما در این بازی‌ها بد بازی نکردیم و بچه‌ها خوب بودند و طبیعتاً تیم‌هایی که مقابل آنها قرار گرفتیم را می‌توانستیم به راحتی شکست دهیم. در بازی با ژاپن هم به نظرم نسبت به لیگ ملت‌ها خیلی بهتر بازی کردیم. تیم ما آماده‌تر بود و خودش را پیدا کرده بود. تیم ما ثبات خودش را پیدا کرده بود و بازیکنان هماهنگ‌تر شده بودند و خیلی راحت‌تر در کنار یکدیگر بازی می‌کردند. در لیگ ملت‌ها خیلی زیاد جابه‌جایی داشتیم، اما در این مسابقات بازیکنان اعتمادبه‌نفس پیدا کرده بودند و می‌دانستند چه کاری باید انجام دهند و جایگاه هر بازیکن کجاست. به همین دلیل راحت‌تر بازی می‌کردند.

ضعف اصلی تیم ملی نداشتن یک لیدر خوب است

پاسور پیشین تیم ملی والیبال بااشاره به باخت برابر ژاپن ادامه داد: متأسفانه در روزی که می‌توانستیم ژاپن را ببریم، این اتفاق نیفتاد. ژاپن هم به نظرم خیلی افت کرده بود، به‌خصوص ایشیکاوا که در این مسابقه در شرایط خوب خودش نبود و شرایط ایده‌آل همیشگی‌اش را نداشت. ایشیکاوا در هر بازی یکی از امتیازآورترین بازیکنان ژاپن است، اما در این بازی آن شرایط را نداشت و فقط در لحظات حساس نقش خود را ایفا کرد. به نظر من ضعف بزرگ ما، نداشتن یک لیدر خوب بود؛ بازیکنی که بتواند در امتیازهای حساس به داد تیم برسد. امیدواریم بتوانیم این ضعف را هم پوشش دهیم، همان‌طور که سایر نقاط ضعف را توانستیم برطرف کنیم.

نسبت به لیگ ملت‌ها پیشرفت داشتیم

حسینی ادامه داد: برای مثال، ما در دفاع در لیگ ملت‌ها خیلی ضعیف بودیم، اما در این مسابقات نسبت به آن رقابت‌ها خیلی بهتر شدیم. با این حال، نبود یک بازیکن باتجربه در امتیازهای حساس باعث شد تیم ژاپن برنده از زمین خارج شود. اگر مثلاً بازیکنی مثل ایشیکاوا در آن شرایط نبود و آن امتیازات را برای ژاپن نمی‌آورد، شاید نتیجه عکس می‌شد. اگر ست اول را که کنار بگذاریم، در دو ست دیگر ما با اختلاف دو امتیاز باختیم و می‌توانستیم برنده میدان باشیم. بازیکنان در آن جو خیلی خوب توانستند کار کنند و بازی خودشان را انجام دهند.

پاسور پیشین تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: واقعاً سخت است که بازیکن در آن هیاهو و سر و صدا سرویس بزند، اما با این حال نسبت به گذشته بهتر بودیم. به نظر من خیلی بهتر توانستیم سرویس بزنیم، دفاع کنیم و حتی در حمله هم خوب بودیم. در مجموع، بازیکنان جنگیدند و چیزی کم نگذاشتند.

با صرفا جوانگرایی در تیم ملی مخالفم

حسینی در ادامه درباره وضعیت قرارداد روبرتو پیاتزا و احتمال ادامه همکاری این مربی با تیم ملی والیبال گفت: واقعیتش را بخواهید من نمی‌دانم فدراسیون چه تصمیمی خواهد گرفت و اینکه آیا قرار است همین شیوه ادامه پیدا کند یا تغییر کند و یا اصلاً همکاری ادامه پیدا نکند، اما موضوعی که خیلی درباره آن صحبت می‌شود، بحث جوانگرایی است. از روز اول هم با این موضوع که بخواهند برای تیم ملی صرفاً جوانگرایی کنند، مخالف بودم. تیم ملی اسمش روی خودش است؛ بهترین‌های آن کشور باید در تیم ملی حضور داشته باشند. شما در ایتالیا، لهستان و هر کشوری که والیبال در آن حرف اول را می‌زند، نخبه‌گرایی را می‌بینید، نه اینکه صرفاً بازیکن جوان بیاورند.

حسینی تصریح کرد: جوانگرایی خوب است، اما باید به شکلی باشد که مثلاً در هر دوره یک یا دو بازیکن جوان را بتوانید به تیم تزریق کنید، نه اینکه یک‌باره همه بازیکنان را عوض کنید و بگویید می‌خواهیم جوانگرایی کنیم. جوانگرایی تاوان دارد. فدراسیون از ابتدا خیلی راحت می‌توانست این موضوع را نپذیرد که سرمربی بخواهد صرفاً با هدف جوانگرایی تمام بازیکنان تیم ملی را جوان کند. بعد هر زمانی که نتیجه نگرفتیم، بگوییم جوانگرایی کرده‌ایم و اگر هم خوب بازی کردیم، بگوییم با این جوانان عملکرد عالی داشتیم و به این ترتیب پاسخگو نباشیم.

پاسور پیشین تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: ما تیم ملی ایران را برای المپیک می‌خواهیم و هنوز هم به دنبال سهمیه هستیم، چون واقعاً توان حضور در المپیک را داریم. نرفتن ما به المپیک به والیبال کشور ضربه می‌زند و رفتن ما به المپیک هم می‌تواند پیشرفت قابل توجهی برای والیبال کشورمان ایجاد کند و همه مردم نیز دنبال این هستند که این پیشرفت را ببینند.

با رفتن پیاتزا از تیم ملی والیبال ایران موافق نیستم

حسینی درباره ادامه همکاری با پیاتزا گفت:من با رفتن آقای پیاتزا مخالفم. او دو سال است که در کشور ما کار می‌کند و آزمون و خطایی را که باید انجام می‌داده، انجام داده و به یک نتیجه رسیده است. شناخت کافی نسبت به بازیکنان ما پیدا کرده و از فرهنگ ما تجربه به دست آورده و می‌داند با بازیکنان ما چگونه باید رفتار کند. اگر دوباره بخواهیم از ابتدا شروع کنیم و یک مربی جدید بیاوریم، باز هم باید دو سال زمان بدهیم تا او آزمون و خطا کند و شناخت و تجربه لازم را به دست بیاورد. در این صورت دوباره دو سال عقب می‌افتیم و باید همین مسیر را از ابتدا طی کنیم.

پاسور پیشین تیم ملی والیبال گفت: امیدوارم قراردادی که فدراسیون امسال می‌خواهد با آقای پیاتزا ببندد، قراردادی باشد که بتوانیم بیشتر از او استفاده کنیم. اگر قرار است پیاتزا در ایران باشد، باید بیشتر در خدمت تیم ملی باشد و زودتر به تیم ملی اضافه شود تا بتواند شرایط بهتری برای تیم ملی ایجاد کند.

اشتباهات فاحش لیگ ملت‌ها را در آسیا تکرار نکردیم

حسینی در مورد پیشرفت بازیکنان خاطرنشان کرد: من امیدوارم همان‌طور که در این چند وقت بازیکنان پیشرفت محسوسی داشته‌اند، این روند ادامه پیدا کند. واقعاً روندی در تیم دیده می‌شود نشان می‌دهد تیم پیشرفت کرده است و نسبت به گذشته دگرگون شده و بازیکنان خیلی بهتر و روان‌تر بازی می‌کردند و آن اشتباهات فاحشی که در لیگ ملت‌ها می‌دیدیم، در این مسابقات کمتر دیده شد. تیم در مسابقات خیلی بهتر و روان‌تر بازی کرد و امیدواریم این پیشرفت ادامه پیدا کند، به‌خصوص اینکه چند بازیکن خوب ما هم امسال قرار است در لیگ‌های خوب دنیا بازی کنند. من فکر می‌کنم سال آینده بازیکنان ما پیشرفت خیلی بهتری داشته باشند و در مسابقات بتوانند بهتر خودشان را نشان دهند.

باید از بازیکنان باتجربه هم استفاده کنیم

وی همچنین در ادامه درباره ضرورت حفظ بازیکنان باتجربه نیز اظهار کرد: نباید سرمایه‌هایمان را یک‌باره کنار بگذاریم. ما الان بازیکنانی مانند میلاد عبادی‌پور و امیر غفور را داریم. درست است که سن آنها بالاتر رفته، اما این بازیکنان همچنان فعالیت باشگاهی دارند و عملکرد خوبی ارائه می‌کنند. ما جوانان خیلی خوبی داریم و بازیکنانی که الان در تیم ملی هستند فوق‌العاده بازی کردند، اما باید در کنار آنها از تجربه بازیکنان باتجربه هم استفاده کنیم. شما تیم ژاپن را نگاه کنید. در یک بازی، ایشیکاوا دو دفاع پشت سر هم شد و بعد از آن دو امتیاز گرفت. اگر آمار را نگاه کنید، شاید در برخی شاخص‌ها ایشیکاوا ضعیف‌ترین بازیکن ژاپن باشد، اما چیزی که به چشم همه ما آمد، نقشی بود که او در بازی ایفا کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: ایشیکاوا بازی را درآورد، داخل زمین کار خودش را انجام داد و به عنوان کاپیتان تیم، بازیکنان را دور هم جمع کرد. او انگیزه و شور و هیجان را به بازیکنان منتقل می‌کرد. جایی که بازیکنان انرژی‌شان می‌خواست پایین بیفتد، اجازه نمی‌داد این اتفاق بیفتد و دوباره آنها را بالا می‌کشید. کمک‌های ایشیکاوا باعث شد امتیازات خیلی حساسی را برای تیمش بگیرد و با تجربه‌اش به پیروزی ژاپن کمک کند. همین اتفاق باید برای تیم ما هم بیفتد. بازیکنانی مثل میلاد عبادی‌پور و امیر غفور می‌توانند چنین نقشی داشته باشند.

حسینی گفت: شاید امیر غفور در حال حاضر از نظر بدنی نسبت به حاجی‌پور شرایط پایین‌تری داشته باشد، اما از نظر تجربه و هوش و ذکاوتی که طی این سال‌ها به دست آورده، می‌توانست در لحظات حساس وارد زمین شود و از بیرون زمین یا داخل زمین به تیم کمک کند.

بازیکنان تیم ملی ذره‌ای کم نگذاشتند

پاسور پیشین تیم ملی والیبال در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکنان تیم ملی در قهرمانی آسیا کم‌کاری کردند یا انگیزه کافی برای جنگیدن نداشتند، گفت: اصلاً این موضوع را قبول ندارم. بچه‌ها با تمام توان و قدرتی که داشتند جنگیدند و هرچه در توانشان بود برای تیم ملی گذاشتند. حتی ذخیره‌ها هم کاملاً مشخص بود که چقدر با بازیکنان داخل زمین همدل بودند. وقتی دوربین روی نیمکت می‌آمد، می‌دیدیم همه با هیجان کنار تیم هستند و یکدیگر را تشویق می‌کنند. اصلاً نمی‌توانیم بگوییم چنین چیزی وجود داشته است. بازیکنان تمام توان خود را گذاشتند، برای تک‌تک توپ‌ها جنگیدند و زحمت کشیدند.

حسینی خاطرنشان کرد: شاید اگر خدا می‌خواست، یک جایی یک شانس کوچک به بچه‌های ما می‌رسید و می‌توانستند این بازی را برنده از زمین خارج شوند. اگر کوچک‌ترین شانسی می‌آوردند، شاید همه چیز تمام شده بود. از کادر فنی و بازیکنان تشکر می‌کنیم، چون همه واقعاً تلاش و زحمت خودشان را کشیدند.

وی ادامه داد: حدود پنج، شش ماه است که این بازیکنان دور از خانواده هستند و به تیم ملی آمده‌اند و در فشار تمرینات و مسابقات به میدان رفتند. من خودم سالیان سال در این فضا بوده‌ام. بازیکنی که با این سختی به تیم ملی می‌آید، در شرایط سخت تمرین می‌کند و برای تیم ملی بازی می‌کند، اصلاً نباید درباره کم‌کاری او صحبت کنیم. آنها واقعاً تمام تلاششان را کردند و زحمت کشیدند. این بازیکنان جوان آینده دارند و ما باید به آنها روحیه بدهیم تا با همین فرمان جلو بروند، پیشرفت کنند و بتوانیم تیم را به المپیک برسانیم.

حسینی در پایان درباره مسیر پیش روی تیم ملی برای رسیدن به المپیک اظهار کرد: کار ما برای المپیک خیلی سخت است. مسیری که الان قرار است تیم ملی برای رسیدن به المپیک طی کند، واقعاً مسیر سختی است؛ چه از طریق رنکینگ و چه از طریق قهرمانی جهان. امیدوارم در نهایت شرایط به نفع ایران تمام شود. اما ایرانی‌ها همیشه در شرایط سخت بهتر کار کرده‌اند. ما کارهای دشوار را بهتر از کارهای ساده انجام می‌دهیم و امیدوارم این بار هم بتوانیم از یک مسیر سخت عبور کنیم و در نهایت به المپیک برسیم.