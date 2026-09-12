به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال ایران موفق به شکست استرالیا شد و پس از فینالیست شدن سهمیه مسابقات جهانی 2027 هم دریافت کرد. در ست دوم این دیدار، حمله لورنزو پوپ، بازیکن استرالیایی، با دریافت ناقص محمدرضا حضرت‌پور مواجه شد و علی حاجی‌پور برای برگرداندن توپ به میان تماشاگران رفت و ناخواسته با یکی از هواداران ژاپنی برخورد کرد. اما داستان اینجا تمام نشد؛ پایان بازی، با یک پیراهن و یک لبخند، به خاطره‌ای زیبا تبدیل شد.

در نهایت علی حاجی‌پور نتوانست توپ را برگرداند و خودش نیز دچار آسیب‌دیدگی شد و در آن لحظه خیلی‌ها نگران شدند که این آسیب‌دیدگی حاد باشد، اما خوشبختانه پس از یک مداوای کوتاه به زمین بازگشت و ستاره تیم ملی والیبال ایران در دیدار مقابل استرالیا شد.

پس از این اتفاق فدراسیون والیبال به سه زبان انگلیسی، ژاپنی و فارسی به آن واکنش نشان داد و عذرخواهی کرد:



An accidental collision, followed by an apology made with respect.



Ali Hajipour went into the stands to retrieve the ball during the match and accidentally collided with a Japanese fan. At the end of the game, he returned with his jersey, turning the moment into a beautiful memory.



思わぬ接触から始まった出来事が、リスペクトの気持ちで素敵な思い出に



試合中、ボールを取り戻すため観客席へ向かったアリ・ハジプールは、思いがけず日本人ファンの方と接触してしまいました。試合後、ユニフォームを手渡し、笑顔の瞬間へと変わりました。



