والیبال ایران چگونه به المپیک ۲۰۲۸ صعود خواهد کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان رقابتهای قهرمانی مردان آسیا، عدهای بر این باورند که تیم ملی والیبال ایران شانس خود را برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ تا حدود زیادی از دست داده است؛ این در حالی است که بررسی مسیرهای صعود، واقعیت دیگری را نشان میدهد.
بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال، علاوه بر تیم میزبان، سه مسیر برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس در نظر گرفته شده است؛ قهرمانی قارهها در سال ۲۰۲۶ که پنج سهمیه به همراه دارد، رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۷ که سه سهمیه از این مسیر توزیع خواهد شد و در نهایت ردهبندی جهانی در پایان مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۸ که سه سهمیه دیگر از این مسیر تعیین میشود.
بر این اساس، با پایان رقابتهای قارهای در سال ۲۰۲۶، ایران نخستین و شاید سختترین مسیر صعود به المپیک ۲۰۲۸ را از دست داد؛ چرا که برای کسب سهمیه از طریق قهرمانی آسیا باید از سد آمادهترین نسخه تیم ملی ژاپن عبور میکرد؛ تیمی که هماکنون در رده ششم جهان قرار دارد و چندی پیش با پیروزی در هر ۱۲ مسابقه مرحله مقدماتی لیگ ملتها، رکوردی قابل توجه از خود به جای گذاشت. این مأموریت با توجه به برگزاری مسابقات در ژاپن و استفاده میزبان از امتیاز میزبانی، کاری بسیار دشوار بود که در نهایت برای ملیپوشان ایران محقق نشد.
با این حال، از دست رفتن سهمیه قارهای به معنای پایان شانس ایران برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ نیست. مردان والیبال ایران در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۷ در لهستان این فرصت را خواهند داشت که با قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر مسابقات که سهمیه نگرفته باشند و کسب یکی از سهمیههای این رقابتها، جواز حضور در المپیک را به دست آورند و در صورتی که این اتفاق نیز رخ ندهد، مسیر ردهبندی جهانی همچنان پیش روی تیم ملی خواهد بود.
البته در توزیع سهمیههای قهرمانی جهان و ردهبندی جهانی، یک نکته مهم وجود دارد. سهمیه المپیک تنها به تیمهایی تعلق میگیرد که تا آن مرحله سهمیه حضور در بازیهای المپیک را کسب نکرده باشند. بنابراین اگر تیمی که پیش از این از مسیر قهرمانی قارهای یا میزبانی المپیک سهمیه گرفته است، در قهرمانی جهان ۲۰۲۷ نیز در جمع سه تیم برتر قرار بگیرد، سهمیه مجددی دریافت نخواهد کرد و سهمیه آن جایگاه به تیم بعدیِ واجد شرایط در ردهبندی نهایی قهرمانی جهان خواهد رسید. همین سازوکار در مسیر ردهبندی جهانی نیز وجود دارد و سه سهمیه این مسیر به بالاترین تیمهایی تعلق میگیرد که تا آن زمان موفق به کسب سهمیه نشده باشند.
این موضوع اهمیت رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۷ و جایگاه ایران در ردهبندی جهانی را دوچندان میکند؛ چرا که تعداد سهمیههای قابل دسترس از مسیر رنکینگ، در عمل میتواند تحت تأثیر تیمهایی قرار گیرد که پیش از آن از مسیرهای دیگر سهمیه گرفتهاند.
بر اساس مسیر ردهبندی جهانی، تیم ملی والیبال ایران باید در پایان مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۸ جایگاه مناسبی در ردهبندی جهانی داشته باشد. هرچه ایران بتواند خود را به جمع تیمهای بالاتر و بهویژه هشت تیم برتر جهان نزدیکتر کند، شانس بیشتری برای قرار گرفتن در میان تیمهای واجد شرایط کسب سهمیه خواهد داشت. به همین دلیل، از همان ابتدا نیز بسیاری از کارشناسان، مسیر رنکینگ جهانی را محتملترین راه صعود ایران به المپیک ۲۰۲۸ میدانستند؛ مسیری که نیازمند برنامهریزی دقیق، حضور قدرتمند در تورنمنتهای پیش رو و کسب امتیازات لازم در هر مسابقه است.
تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر در رده هجدهم جهان قرار دارد و بر این اساس، رسیدن به جمع ۱۰ تیم برتر دنیا و صعود هشت پلهای در ردهبندی جهانی طی دو سال، هدفی است که با برنامهریزی دقیق و عملکرد باثبات در مسابقات پیش رو میتواند محقق شود.
بنابراین، با وجود اینکه ایران در فینال قهرمانی آسیا برابر ژاپن شکست خورد و سهمیه مستقیم این رقابتها را از دست داد، مسیر المپیک ۲۰۲۸ همچنان برای والیبال ایران باز است. تیم ملی ابتدا در قهرمانی جهان ۲۰۲۷ برای کسب سهمیه تلاش خواهد کرد و در صورت موفق نشدن در این مسیر، میتواند با ارتقای جایگاه خود در ردهبندی جهانی و قرار گرفتن در جمع بالاترین تیمهای بدون سهمیه، برای رسیدن به لسآنجلس ۲۰۲۸ تلاش کند.
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