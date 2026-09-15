جشنواره استعدادیابی والیبال زیر ۱۵ سال پسر ایران قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، عدالت سراسری یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ارکان آرمان چهاردهم والیبال ایران است که بر این اساس و طبق ماموریت تعریف شده، کمیته استعدادیابی پس از ماه‌ها بررسی و برنامه ریزی طرحی با نام اوج را تهیه و تنظیم کرده است.

این طرح در آخرین جلسه هیات رئیسه فدراسیون در ششم مرداد ماه و جلسه بررسی عملکرد فدراسیون والیبال با حضور وزیر ورزش و جوانان و معاونیش رونمایی شد و مورد توجه و موافقت قرار گرفت و ازسوی دکتر احمد دنیا مالی بر اجرای هر چه دقیق تر و ارائه گزارش آن تاکید شد.

بر این اساس طرح اوج یا نخستین دوره جشنواره استعدادیابی والیبال ایران برای رده سنی زیر ۱۵ سال کشور با شعار استعدادیابی امروز؛ افتخار فردا؛ از ۲۵ تا ۳۱ شهریور جاری به میزبانی قزوین برگزار می‌شود.

در این جشنواره که برای نخستین مرتبه با این ابعاد برگزار می گردد، بیش از ۵۰۰ والیبال نوجوان دهه نودی پسر که زیر ۱۵ سال دارند، شرکت می‌کنند و برای نخستین مرتبه براساس معیار های مشخص و خاصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بر این اساس بزرگترین جشنواره استعدادیابی والیبال پسر کشور با رویکرد شناسایی دقیق و علمی استعدادهای برتر والیبال در رده سنی زیر ۱۵ سال به میزبانی قزوین و دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار می‌شود تا بازیکنان مستعد از تمامی استان‌ها و مناطق کم برخوردار فرصتی عادلانه برای معرفی توانایی‌های خود داشته باشند.

هدف برنامه‌ریزی فدراسیون و کمیته استعدادیابی، ایجاد یک «مسیر توسعه پایدار استعداد» به جای انتخاب مقطعی و کوتاه‌مدت و ایجاد فرصتی برابر برای ورود به مسیر قهرمانی ملی است. از این‌رو ممنوعیت نتیجه‌گرایی و استفاده از نظام ارزیابی عملکرد توسعه‌ای در دستور کار این چشنواره استعدادیابی قرار دارد و قرار است این ساختار به‌صورت سالانه، سیستماتیک و پویا در راستای تشکیل کمپ‌های ویژه تیم ملی پیگیری شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۵ شهریور با پذیرش تیم‌های شرکت کننده و با حضور مسئولین ورزشی کشور و استان قزوین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار می‌شود در ادامه نیز گردهمایی مسئولان کمیته های استعدادیابی استان ها برای هماهنگی رقابت های جشنواره و ساختارسازی در ساعت ۲۱ تا ۲۲ برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این جشنواره در ابعاد مختلف با حضور اساتید و مدرسین بین المللی و با تجربه ایرانی برگزار می گردد و در سمینارهایی تمامی مربیان ایرانی نامدار به عنوان مدرس حضور دارند که برنامه آن شرح ذیل است:

پنجشنبه ۲۶ شهریور

از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ۱۱ بازی در ۲ سالن و ۵ زمین بازی همزمان به صورت زمان محور

ساعت ۱۰-۱۱ سمینار مربیان: محمدرضا تندروان: حلقه های مفقوده در مربیگری والیبال پایه گروه ۱

ساعت ۱۱-۱۲ ورکشاپ بازیکنان : عبدالرضا علیزاده: رهبری در دریافت و توپگیری گروه ۱

ساعت ۱۶-۱۷ ورکشاپ بازیکنان: عبدالرضا علیزاده: رهبری در دریافت و توپگیری گروه ۱

ساعت ۱۷-۱۸ سمینار مربیان: محمدرضا تندروان: حلقه های مفقوده در مربیگری والیبال پایه گروه ۲

جمعه ۲۷ شهریور

از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ۱۱ بازی در ۲ سالن و ۵ زمین بازی همزمان به صورت زمان محور

ساعت ۱۰-۱۱ سمینار مربیان: محمدرضا تندروان: روانشناسی و شخصیت شناسی بازیکنان پایه گروه ۱

ساعت ۱۱-۱۲ ورکشاپ بازیکنان : علیرضا بهبودی: ذهن قهرمان گروه ۱

ساعت ۱۶-۱۷ ورکشاپ بازیکنان: علیرضا بهبودی: ذهن قهرمان گروه ۲

ساعت ۱۷-۱۸ سمینار مربیان: محمدرضا تندروان: روانشناسی و شخصیت شناسی بازیکنان پایه گروه ۲

شنبه ۲۸ شهریور

از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ۱۱ بازی در ۲ سالن و ۵ زمین بازی همزمان به صورت زمان محور

ساعت ۱۰-۱۱ سمینار مربیان: غلامرضا مومنی مقدم: اصول مربیگری و کوچینگ در والیبال پایه گروه ۱

ساعت ۱۱-۱۲ ورکشاپ بازیکنان: حمزه زرینی : تجربیات یک بازیکن المپیکی گروه ۱

ساعت ۱۶-۱۷ ورکشاپ بازیکنان: حمزه زرینی : تجربیات یک بازیکن المپیکی گروه ۲

ساعت ۱۷-۱۸ سمینار مربیان: غلامرضا مومنی مقدم: اصول مربیگری و کوچینگ در والیبال پایه گروه ۲

یکشنبه ۲۹ شهریور

از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ۱۱ بازی در ۲ سالن و ۵ زمین بازی همزمان به صورت زمان محور

ساعت ۱۰-۱۱ سمینار مربیان: اسماعیل کریمی: پرورش استعدادها و مفهوم انحراف بالیدگی گروه ۱

ساعت ۱۱-۱۲ ورکشاپ بازیکنان: محمدطاهر وادی : هوش بازی گروه ۱

ساعت ۱۶-۱۷ ورکشاپ بازیکنان: محمد طاهر وادی : هوش بازی گروه ۲

ساعت ۱۷-۱۸ سمینار مربیان: اسماعیل کریمی: پرورش استعدادها و مفهوم انحراف بالیدگی گروه ۲

دوشنبه ۳۰ شهریور

از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ۱۱ بازی در ۲ سالن و ۵ زمین بازی همزمان به صورت زمان محور

ساعت ۱۰-۱۱ سمینار مربیان: ابراهیم وادی: اصول بنیادی در آموزش والیبال پایه گروه ۱

ساعت ۱۱-۱۲ ورکشاپ بازیکنان : ولی نورمحمدی: از رویا تا تیم ملی گروه ۱

ساعت ۱۶-۱۷ ورکشاپ بازیکنان: ولی نورمحمدی : از رویا تا تیم ملی گروه ۲

ساعت ۱۷-۱۸ سمینار مربیان: ابراهیم وادی: اصول بنیادی در آموزش والیبال پایه گروه ۲

سه‌شنبه ۳۱ شهریور

از ساعت ۸ صبح تا ۶ شب ۱۱ بازی در ۲ سالن و ۵ زمین بازی همزمان به صورت زمان محور

ساعت ۱۰-۱۱ سمینار مربیان: محمد سلیمانی: مدیریت ورزشی و چالش های آن در والیبال پایه گروه ۱

ساعت ۱۱-۱۲ ورکشاپ بازیکنان: محمدرضا زرین کمر: اصول اولیه بدنسازی در رده های پایه گروه ۱

ساعت ۱۶-۱۷ ورکشاپ بازیکنان: محمدرضا زرین کمر: اصول اولیه بدنسازی در رده های پایه گروه ۲

ساعت ۱۷-۱۸ سمینار مربیان: محمد سلیمانی: مدیریت ورزشی و چالش های آن در والیبال پایه گروه ۲

اختتامیه ساعت ۱۹-۲۱