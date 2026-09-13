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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

واکنش پلیس کرمان به فیلم درگیری در شرف‌ آباد؛ ۴ نفر دستگیر شدند

واکنش پلیس کرمان به فیلم درگیری در شرف‌ آباد؛ ۴ نفر دستگیر شدند

کرمان- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از شناسایی و دستگیری ۴ تبعه خارجی دخیل در نزاع خیابانی در محدوده شرف‌ آباد که فیلم آن در فضای مجازی بازنشر شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فردین بهرام‌نژاد، بعد از ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران گفت: در پی انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر درگیری و نزاع دسته‌جمعی میان تعدادی از اتباع خارجی در یکی از نقاط حوزه استحفاظی کلانتری ۲۱ شرف‌آباد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با حضور فوری مأموران پلیس در صحنه و انجام تحقیقات میدانی، مشخص شد این درگیری به دلیل اختلافات شخصی میان چند تن از اتباع رخ داده و بازنشر آن همراه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی، موجب نگرانی شهروندان شده است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اقدام ضربتی پلیس در شناسایی و دستگیری هر ۴ عامل اصلی این نزاع، تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ بهرام‌نژاد، ضمن هشدار به افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شوند، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت با قاطعیت برخورد می‌کند و از شهروندان و فعالان فضای مجازی انتظار می‌رود ضمن حفظ هوشیاری، از بازنشر تصاویر حاوی خشونت و انتشار اخبار تأیید نشده که موجب تشویش اذهان عمومی می‌گردد، خودداری و اخبار پلیس را از طریق کانال پلیس کرمانhttps://eitaa.com/policekerman دنبال کنند .

کد مطلب 6946113

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