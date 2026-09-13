واکنش پلیس کرمان به فیلم درگیری در شرف‌ آباد؛ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فردین بهرام‌نژاد، بعد از ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران گفت: در پی انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر درگیری و نزاع دسته‌جمعی میان تعدادی از اتباع خارجی در یکی از نقاط حوزه استحفاظی کلانتری ۲۱ شرف‌آباد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با حضور فوری مأموران پلیس در صحنه و انجام تحقیقات میدانی، مشخص شد این درگیری به دلیل اختلافات شخصی میان چند تن از اتباع رخ داده و بازنشر آن همراه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی، موجب نگرانی شهروندان شده است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اقدام ضربتی پلیس در شناسایی و دستگیری هر ۴ عامل اصلی این نزاع، تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ بهرام‌نژاد، ضمن هشدار به افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شوند، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت با قاطعیت برخورد می‌کند و از شهروندان و فعالان فضای مجازی انتظار می‌رود ضمن حفظ هوشیاری، از بازنشر تصاویر حاوی خشونت و انتشار اخبار تأیید نشده که موجب تشویش اذهان عمومی می‌گردد، خودداری و اخبار پلیس را از طریق کانال پلیس کرمانhttps://eitaa.com/policekerman دنبال کنند .