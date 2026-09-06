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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴

دستگیری ۱۵ متهم در جریان طرح امنیت محله‌ محور در کرمان

دستگیری ۱۵ متهم در جریان طرح امنیت محله‌ محور در کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از اجرای طرح امنیت محله محور با محوریت پاکسازی تفرجگاه ها و نقاط جرم خیز در حوزه استحفاظی کلانتری ۲۳ با دستگیری ۱۵ متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر نجفی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی درخواست ها و مطالبات شهروندان برای ارتقای امنیت، مأموران کلانتری ۲۳ با همکاری یگان امداد، عملیات هدفمند پاکسازی نقاط جرم خیز و تفرجگاه های حوزه استحفاظی را با جدیت در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی با حضور مقتدرانه، گشت زنی هدفمند و اجرای اقدامات تخصصی پلیسی، موفق شدند ۱۵ متهم را دستگیر و در بازرسی های انجام شده تعداد زیادی سلاح سرد کشف و همچنین ۱۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد.

سرهنگ نجفی، خاطرنشان کرد: اجرای طرح های امنیت محله محور و پاکسازی نقاط جرم خیز با تکیه بر مطالبات مردمی، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و شهروندان می توانند موارد مشکوک و ناامنی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6939552

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