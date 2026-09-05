سارق طلاهای زنان کرمانی با شگرد «نوشیدنی مسموم» به دام افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، عصر شنبه به خبرنگاران گفت: در پی وصول چندین شکایت مشابه به پلیس آگاهی استان کرمان مبنی بر سرقت‌های سریالی طلاجات از زنان، پرونده‌ای حساس در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس اظهارات شاکیان، فردی ناشناس با یک دستگاه خودروی سواری مدل سوناتا، با چهره‌ای موجه و با طرح وعده‌های فریبنده‌ای همچون ازدواج و دوستی، قربانیان خود را ترغیب به سوار شدن به خودرو می‌کرده است.

وی گفت: متهم با تعارف نوشیدنی آغشته به مواد بیهوش‌کننده، زنان را بی‌دفاع کرده و تمامی طلاجات و اشیای قیمتی آنان را به سرقت می‌برده است.

میرحبیبی، افزود: کارآگاهان زبده پلیس آگاهی با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، رصد دقیق ردپای مجرم و استفاده از تجهیزات پلیسی، موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و او را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات تخصصی برای کشف سایر جرائم احتمالی این متهم همچنان ادامه دارد، افزود: متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با هشدار به شهروندان، به ویژه بانوان تأکید کرد به هیچ عنوان به افراد ناشناس که با ظاهر فریبنده و وعده‌های وسوسه‌انگیز از جمله ازدواج قصد جلب اعتماد شما را دارند، اعتماد نکنید.