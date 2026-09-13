عسل سبلان در مسیر جهانی شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احدیعالی، در جریان بازدید از واحدهای تبدیلی و بستهبندی عسل در اردبیل اظهار کرد: عسل ناب و خالص سبلان با مشتریان بسیار زیاد، علاوه بر کشورمان در بسیاری از کشورهای دنیا پرتقاضا و محصول پرمشتری است.
وی با اشاره به هدفگذاری برای صادرات این محصول، افزود: با گذر از خامفروشی، طلای شیرین اردبیلی درصدد ورود به بازارهای جهانی است تا شرایط عرضه این محصول فراهم آمده و با بستهبندیهای متنوع، شاهد عرضه عسل ناب سبلان باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به ظرفیتهای تولید عسل در استان گفت: ۵۰۰ هزار کندو در استان اردبیل شناسایی شده که در این کندوها، سالانه بیش از ۱۳ هزار تن عسل خالص و با کیفیت سبلان تولید میشود که عمدتاً مربوط به شهد دامنههای سبلان و گلهای پرورشیافته در این مجموعه است.
احدی عالی با اشاره به توسعه صنایع تبدیلی، ادامه داد: در سالهای اخیر با هدف جلوگیری از خامفروشی، شاهد توسعه۸ کارگاههای بستهبندی و صادرات محصول عسل در استان اردبیل هستیم که در این زمینه، مجموعههای متعدد راهاندازی شده تا در بیش از ۲۰ نوع بستهبندی، عسل سبلان راهی بیش از دهها کشور جهان شود.
وی با اشاره به تکمیل زنجیره ارزش عسل، بیان کرد: در این چرخه فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، عسل تولیدشده از کندو تا سفرههای مردم راه پیدا کرده و با تنوع محصول ارائهشده، ما شاهد استقبال فعالان این صنعت بینظیر هستیم.
احدیعالی با اشاره به جایگاه صنعت کندو در استان، خاطرنشان کرد: صنعت کندو در استان اردبیل، صنعت پیشرو با سودآوری بسیار مطلوب است و قطعاً جهانی شدن عسل سبلان به بازارپسندی و همچنین تنوع عرضه محصولات با بستهبندیهای متنوع کمک خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به تلاش فعالان این بخش، افزود: تمام تلاش همکاران فعال ما در این بخش، بر این است تا با دریافت استانداردهای مختلف، بتوانند کیفیترین و باارزشترین عسل را در بستهبندیهای مناسب صادر کرده و ارزآوری مناسبی را در این زمینه شاهد باشیم.
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