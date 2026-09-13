به گزارش خبرنگار مهر، حسن رستم‌زاد عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بانک‌ها در اقتصاد بانک‌محور ایران، بازوی اصلی توسعه استان محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال، نقشی فراتر از یک نهاد مالی ایفا کنند.

وی افزود: نظام بانکی نقش محوری در حرکت چرخه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تحقق رونق تولید دارد و باید به عنوان شریکی راهبردی در مسیر توسعه استان در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به تصویب ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای استان در قالب مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، تصریح کرد: این ظرفیت برای نخستین‌بار در اختیار کرمانشاه قرار گرفته و فرصتی کم‌نظیر برای ایجاد جهش اقتصادی است، اما روند جذب و پرداخت این تسهیلات با انتظارات و تعهدات تعیین‌شده همخوانی ندارد و باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

رستم‌زاد با بیان اینکه تورم و تحریم‌ها هزینه اجرای طرح‌های اقتصادی را افزایش داده است، گفت: تأخیر در پرداخت تسهیلات موجب کاهش قدرت خرید سرمایه‌گذاران می‌شود؛ به‌گونه‌ای که طرحی که سال گذشته با ۳۰ میلیارد تومان قابلیت اجرا داشت، امروز ممکن است به ۹۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی در قبال عملکرد خود در حوزه پرداخت تسهیلات مسئول هستند و مسئولان استان نیز موظفند در برابر مردم و مراجع ملی پاسخگو باشند.

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه ادامه داد: گزارش عملکرد بانک‌ها به‌صورت شفاف به معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نهادهای بالادستی ارسال خواهد شد تا در صورت وجود کندی در فرآیند جذب تسهیلات، دلایل آن مشخص و پیگیری شود.

رستم‌زاد همچنین از شناسایی و معرفی ۲۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد که نیازمند سرمایه در گردش هستند خبر داد و گفت: برای رفع موانع تولید، جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌صورت هفتگی با حضور نمایندگان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران بانک‌ها با اختیارات کامل در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حضور پیدا کنند تا تصمیم‌گیری و رفع مشکلات طرح‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.