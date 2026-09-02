به گزارش خبرنگار مهر، حسن رستم‌زاد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از چند پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و اقامتی استان اظهار کرد: در راستای مصوبات سفر رئیس‌جمهور و تعیین تکلیف طرح‌های دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، به دستور استاندار کرمانشاه برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای رفع موانع پیش‌روی این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل و همچنین بازدیدهای میدانی از پروژه‌ها با هدف شناسایی و رفع مشکلات و تسریع در روند تکمیل طرح‌ها انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال ضمن جذب اعتبارات مورد نیاز، شاهد تکمیل و بهره‌برداری از بخش قابل توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام استان باشیم؛ پروژه‌هایی که می‌توانند نقش مؤثری در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کرمانشاه داشته باشند.

رستم‌زاد در ادامه با اشاره به بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی، گردشگری و ورزشی پارک آبی کرمانشاه گفت: این مجموعه یکی از پروژه‌های مهم و ظرفیت‌ساز استان در حوزه گردشگری است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و اکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: این مجتمع با زیربنای ۲۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع و عرصه‌ای به مساحت ۱۴ هزار و ۶۸۰ مترمربع در حال احداث است و پیش‌بینی می‌شود پس از بهره‌برداری برای ۱۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه عنوان کرد: دستگاه متولی این پروژه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و در جریان بازدید و بررسی مسائل پروژه، گفت‌وگوهای لازم با دستگاه مربوط و بانک عامل انجام شد که نتایج خوبی نیز به همراه داشت.

رستم‌زاد ادامه داد: تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل، مشکل تسهیلات این پروژه برطرف شود تا روند تکمیل و بهره‌برداری از آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران در پیشبرد پروژه‌ها گفت: انتظار داریم سرمایه‌گذاران و متولیان طرح‌ها نیز با جدیت پای کار باشند و در کنار پیگیری‌های دستگاه‌های اجرایی، برای رفع موانع موجود همکاری لازم را داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: استانداری وظیفه خود می‌داند در بخش‌هایی که نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل وجود دارد، ورود کند و با ایجاد هماهنگی لازم، موانع و مشکلات سد راه سرمایه‌گذاران و پروژه‌های مهم استان را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند.

رستم‌زاد همچنین به بازدید از پروژه هتل سه‌ستاره واقع در بلوار طاق‌بستان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در حال حاضر به حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی افزود: این هتل با زیربنای سه هزار و ۱۱۶ مترمربع و عرصه‌ای به مساحت ۹۷۳ مترمربع در دست احداث است و پس از بهره‌برداری زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده مقرر شده است مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک کشاورزی و از محل منابع ماده ۵۲ در روزهای آینده به این طرح پرداخت شود تا زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه فراهم شود.

رستم‌زاد در پایان تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، یکی از اولویت‌های مهم استان است و با حمایت مدیریت ارشد استان، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، همکاری بانک‌ها و همراهی سرمایه‌گذاران، تلاش می‌کنیم این طرح‌ها هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند و آثار آنها در اشتغال و رونق اقتصادی کرمانشاه نمایان شود.