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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

شنیده شدن صدای انفجار در حلب سوریه

شنیده شدن صدای انفجار در حلب سوریه

منابع سوری از شنیده شدن صدای انفجاری در نزدیکی مسجدی در شهر حلب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع سوری از انفجاری در حلب خبر دادند.

الوطن سوریه از شنیده شدن صدای انفجاری در نزدیکی مسجد الرحمن در شهر حلب خبر داد.

این رسانه سوری با اشاره به اینکه تحقیقات در جریان است، جزئیات بیشتری مخابره نکرد.

کد مطلب 6946122

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