شنیده شدن صدای انفجار در حلب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع سوری از انفجاری در حلب خبر دادند.

الوطن سوریه از شنیده شدن صدای انفجاری در نزدیکی مسجد الرحمن در شهر حلب خبر داد.

این رسانه سوری با اشاره به اینکه تحقیقات در جریان است، جزئیات بیشتری مخابره نکرد.