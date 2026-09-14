مجوز تردد خودروهای پلاک‌ قشم و کیش در کشور تا ۳۱ شهریور اعتبار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی شهر بندرعباس، اظهار کرد: در حال حاضر با رصد دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک، وضعیت معابر شهر آرام و پایدار است و در هیچ یک از خیابان‌ها، معابر و تقاطع‌ها گره ترافیکی نداریم.

وی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، افزود: با توجه به حضوری بودن مدارس پیش‌بینی می‌شود از اول مهرماه با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه شویم و در همین راستا لازم است در خصوص سازماندهی سرویس مدارس و خودروهایی که وظیفه جابه‌جایی دانش‌آموزان را بر عهده دارند، برنامه‌ریزی لازم انجام شود تا از ایجاد گره‌های ترافیکی در روزهای نخست مهر جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان ادامه داد: پلیس برای مدیریت ترافیک از ابتدای مهرماه آمادگی کامل دارد و ۴۲ نقطه در شهر بندرعباس که احتمال ایجاد گره‌های ترافیکی در آنها وجود دارد، پیش‌بینی شده است.

حیدری تصریح کرد: نیروهای پلیس، گشت‌ها، خودروها و تجهیزات لازم برای حضور در این نقاط به حالت آماده‌باش درآمده‌اند تا از ابتدای مهرماه هم در ساعات صبح و هم هنگام تعطیلی مدارس در ظهر برای روان‌سازی ترافیک و خدمت‌رسانی به شهروندان حضور داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت اجرای اقدامات مهندسی و ایمنی در اطراف مدارس تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی بندرعباس خط‌کشی‌هایی که سال گذشته انجام شده ممکن است از بین رفته یا کمرنگ شده باشد و لازم است خط‌کشی اطراف مدارس به ویژه مدارسی که در مسیرهای اصلی و بلوارهای پرتردد قرار دارند، ترمیم و اجرا شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان افزود: آرام‌سازی ترافیکی، نصب گل‌میخ و تابلوهای مشخص‌کننده محدوده مدارس از دیگر اقداماتی است که باید در اطراف مدارس انجام شود تا رانندگان از وجود مدرسه در مسیر مطلع باشند و سرعت خود را کاهش دهند و از بروز حوادث برای دانش‌آموزان جلوگیری شود.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، بیان کرد: طی حدود سه ماه گذشته با پیگیری مسئولان زیرمجموعه شورای تأمین استان و حمایت فرمانده انتظامی استان مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح کشور اخذ شد و خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش توانستند در این مدت در سراسر کشور تردد کنند.

وی با بیان اینکه این مجوز تا ۳۱ شهریورماه اعتبار دارد، خاطرنشان کرد: در خصوص تمدید این مجوز در صورت اتخاذ تصمیم جدید موضوع به اطلاع مردم خواهد رسید.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به خودروهای دارای پلاک قشم، گفت: خودروهایی که دارای پلاک قشم هستند، تا پایان شهریورماه فرصت دارند یا تردد خود را صرفاً به محدوده منطقه آزاد قشم محدود کنند یا نسبت به تبدیل پلاک خود اقدام کنند.

حیدری تأکید کرد: به مالکان این خودروها توصیه می‌کنیم موضوع را جدی بگیرند و پیش از پایان مهلت تعیین شده نسبت به تعیین تکلیف خودروهای خود اقدام کنند تا در صورت پایان اعتبار مجوز، غافلگیر نشوند و خودروهای آنان مشمول توقیف نشود.

وی در پایان گفت: تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد در سطح کشور تا ۳۱ شهریورماه آزاد است و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم جدید درباره ادامه این وضعیت مراتب از طریق مراجع مربوطه به اطلاع مردم خواهد رسید.