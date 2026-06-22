به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست صبح دوشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت ترافیکی در تمامی جادههای استان عادی و روان است و خوشبختانه هیچگونه حادثه یا مشکل خاصی که موجب اختلال در تردد خودروها شود، گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه تنها در محور منتهی به اسکله شهید رجایی شاهد تراکم مقطعی ترافیک هستیم، افزود: این تراکم به دلیل تردد سرویسهای ایاب و ذهاب شرکتها و واحدهای صنعتی مستقر در محدوده بندری ایجاد شده و شرایط ترافیکی این محور نیز تحت کنترل بوده و مشکلی برای تردد خودروها وجود ندارد.
رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به تعطیلات چند روزه پایان هفته و افزایش سفرهای برونشهری، گفت: با توجه به تعطیلات پیشرو و عزیمت هموطنان برای حضور در مراسمهای عزاداری و دیدار با بستگان در شهرستانهای مختلف، پیشبینی میشود از بعدازظهر فردا شاهد افزایش حجم تردد در محورهای شرقی و شمالی استان باشیم.
حقپرست از رانندگان خواست برنامهریزی مناسبی برای سفرهای خود داشته باشند و تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب بیمورد، توجه به جلو، رعایت فاصله طولی مناسب و حرکت با سرعت مطمئنه از مهمترین عوامل پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی در جادهها است.
وی همچنین بر همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه تأکید کرد و افزود: همکاران پلیس راه در تمامی محورهای مواصلاتی استان حضوری فعال دارند و با هدف تسهیل عبور و مرور و ارتقای ایمنی سفرها، آماده خدمترسانی به شهروندان و مسافران هستند.
رئیس پلیس راه هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: با رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان و سرنشینان خودروها، تعطیلات پیشرو بدون حادثه سپری شده و شاهد کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی در جادههای استان باشیم.
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