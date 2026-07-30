به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای استان، اظهار کرد: تردد در سطح راه‌های استان به خوبی در حال انجام است و خوشبختانه مشکل خاصی در بحث ترددها وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به پایان هفته افزایش حجم تردد در محورهای شمالی و شرقی استان پیش‌بینی می‌شود و لازم است رانندگان توجه ویژه‌ای به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی داشته باشند.

فرمانده پلیس راه هرمزگان با اشاره به نقش رعایت نکردن فاصله طولی و عدم توجه به جلو در وقوع تصادفات، گفت: بخش قابل توجهی از تصادفات جاده‌ای به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی لازم با وسیله نقلیه جلویی اتفاق می‌افتد که با رعایت این فاصله بسیاری از حوادث قابل پیشگیری است.

حق‌پرست ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برای داشتن سرعت ایمن در بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و جاده‌ها فاصله مناسب خودرو با وسیله نقلیه جلویی به ازای هر ۱۵ کیلومتر سرعت در ساعت حدود ۶ متر یعنی به اندازه طول یک خودرو است.

وی بیان کرد: رعایت این فاصله موجب می‌شود در صورت بروز خطر مانند ترمز شدید خودروی جلویی یا وقوع حادثه رانندگان فرصت تصمیم‌گیری مناسب داشته باشند و از بروز تصادف جلوگیری کنند.

فرمانده پلیس راه هرمزگان همچنین با اشاره به بازگشت زائران کربلای معلی از محورهای غربی استان از آنان خواست قوانین رانندگی را رعایت کرده و خستگی و خواب‌آلودگی را جدی بگیرند.

حق‌پرست، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات چشمان راننده باز است اما ذهن او خسته و خواب‌آلود است و مسافتی را طی می‌کند بدون اینکه آن مسیر را به یاد داشته باشد، این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حادثه برای خود و دیگران شود.

وی از رانندگان خواست در مکان‌های امن، مجتمع‌های خدمات رفاهی و پارکینگ‌های مناسب توقف کرده و پس از استراحت کافی و خواب مناسب به مسیر خود ادامه دهند.