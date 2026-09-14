به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی شاهد بار ترافیک نسبتا پر حجم و سنگینی هستیم.

وی افزود: ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان نسبتا پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی و بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید نیز نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از کمربند ایمنی گفت: بستن کمربند ایمنی یک عادت ساده اما نجات‌ بخش است که می‌تواند در لحظات حادثه از شدت آسیب‌های احتمالی به راننده و سرنشینان بکاهد از رانندگان و سرنشینان درخواست می‌کنیم قبل از شروع حرکت حتما کمربند ایمنی خود را ببندند و این اقدام مهم را به هیچ عنوان به تاخیر نیندازند.