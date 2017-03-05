لزوم برقراری نظم ترافیکی و بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری یکشنبه شب در نشست شورای ترافیک استان هرمزگان با بیان اینکه با اقدامات و برنامه های صورت گرفته تعداد کشته شدگان در تصادفات طی سال های اخیر در کشور رو به کاهش بوده است، عنوان کرد: با این وجود آمار ۱۶ هزار کشته ناشی از تصادفات در سال رقم بسیار زیادی است که باید برای کاهش آن تلاش کنیم.

وی ادامه داد: باید با فرهنگ سازی و کار آموزشی و تبلیغات بیشتر و توجه به توصیه های پلیس و نصب تجهیزات بیشتر در جاده ها به سمت کاهش تصادفات گام برداریم.

استاندار هرمزگان بر لزوم هوشمندسازی سیستم کنترل و ثبت تخلفات رانندگی تاکید کرد و افزود: فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین عبور و مرور از طریق آموزش های مختلف باید توسعه و ارتقا یابد.

جادری خواستار توجه بیشتر به روشنایی معابر شد و بیان داشت: در هرمزگان در ۱۰ ماهه سال ۹۵ تعداد کشته شدگان در تصادفات جاده های برون شهری ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته اما در تصادفات درون شهری در ۱۰ ماهه سال ۹۵ حدود ۲۸ درصد افزایش کشته شدگان را داشته ایم که نیاز است اقدامات مناسبی برای کاهش تصادفات در درون شهرها صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی و لزوم برقراری نظم ترافیکی در این ایام، تصریح کرد: مقدمات خوبی در سطح استان برای پذیرش مسافران نوروزی صورت گرفته و باید تلاش کنیم شرایط مناسبی برای آغاز سال نو فراهم شود.

استاندار هرمزگان خواستار بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین وضعیت ترافیکی در محل های پر رفت و آمدی همچون بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس شد و اظهار داشت: برای ارائه اطلاعات و راهنمایی های مورد نیاز مسافران باید هماهنگی ایجاد شود و همچنین مشکل کمبود تابلوهای تعیین مسیر نیز باید رفع شود.

جادری گفت: تمامی دستگاه های امدادرسان برای تعطیلات نوروز به صورت واحد برای تعطیلات نوروز خدمات رسانی خواهند کرد.