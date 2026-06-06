سرهنگ حیدری: استفاده از موتورهای سنگین فقط در پیست مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری ظهر شنبه با اشاره به وضعیت ترافیکی شهرهای استان، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مرکز کنترل ترافیک، تردد در تمامی معابر شهر بندرعباس و سایر شهرهای هرمزگان روان است و در حال حاضر هیچ گره ترافیکی در سطح استان گزارش نشده است.

وی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، افزود: رانندگان باید به ویژه در ساعات ابتدایی روز از سرعت‌های غیرمجاز پرهیز کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور هرمزگان همچنین به لزوم رعایت حق تقدم عابران پیاده اشاره کرد و گفت: در گذرگاه‌های عابر پیاده فاقد چراغ راهنمایی، حق تقدم با عابران است و رانندگان موظف هستند، پیش از خط عابر توقف کنند. تخلفات در این زمینه از طریق دوربین‌های نظارتی ثبت و اعمال قانون می‌شود.

سرهنگ حیدری در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به خرید و استفاده از موتورسیکلت‌های سنگین هشدار داد و افزود: موتورسیکلت‌های ۲۵۰ سی‌سی به بالا صرفاً برای استفاده در پیست‌های موتورسواری مجاز هستند و حق تردد در معابر عمومی را ندارند.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر تعدادی از این موتورسیکلت‌ها توقیف شده‌اند، تصریح کرد: با توجه به نبود امکان پلاک‌گذاری این موتورسیکلت‌ها، در صورت توقیف به عنوان کالای قاچاق تلقی شده و به هیچ عنوان ترخیص نخواهند شد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان از خانواده‌ها خواست از خرید این نوع موتورسیکلت‌ها برای نوجوانان و جوانان خودداری کنند و گفت: تردد این وسایل علاوه بر ایجاد مزاحمت و سلب آسایش شهروندان، در مواردی منجر به وقوع تصادفات شدید و خسارت‌های جبران‌ناپذیر شده است.