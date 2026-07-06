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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

سرهنگ حق‌پرست: تردد در محورهای خروجی هرمزگان روان است

سرهنگ حق‌پرست: تردد در محورهای خروجی هرمزگان روان است

بندرعباس - رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: با وجود افزایش تردد در محورهای استان به دلیل عزیمت هموطنان برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، ترافیک در مبادی خروجی هرمزگان عادی و روان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق پرست ظهر دوشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در مبادی خروجی استان، اظهار کرد: به دلیل حرکت کاروان‌های خودرویی و عزیمت هموطنان برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید طی روزهای گذشته حجم تردد در محورهای استان به ویژه محورهای شمالی افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: در حال حاضر مورد خاصی در محورهای استان وجود ندارد و ترافیک در مبادی خروجی هرمزگان عادی و روان است.

رئیس پلیس راه هرمزگان با توصیه به رانندگانی که عازم شهرهای شمالی کشور به ویژه خراسان رضوی هستند، تصریح کرد: رانندگان حتماً با مأموران پلیس راه استان و پلیس راه کشور همکاری کامل داشته باشند و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به طور کامل رعایت کنند.

سرهنگ حق‌پرست، ادامه داد: رانندگان باید پس از هر دو ساعت رانندگی دست‌کم ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند، از عجله و شتاب پرهیز کنند و پیش از آغاز سفر نیز خودرو را از نظر ایمنی و فنی به طور کامل بازدید کنند تا سفری ایمن داشته باشند.

کد مطلب 6880663

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