۱۱ درصد جمعیت هرمزگان تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید باسره صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به به‌روزرسانی لحظه‌ای اطلاعات مددجویان کمیته امداد، اظهار کرد: سامانه این نهاد به صورت هوشمند اطلاعات مددجویان را به‌روزرسانی می‌کند و تغییرات مربوط به ورود افراد جدید، ازدواج، فوت و سایر موارد به صورت لحظه‌ای در سامانه ثبت می‌شود؛ بنابراین ممکن است آمار جمعیت تحت حمایت در بازه‌های زمانی مختلف تغییر کند.

وی افزود: طبق آخرین آمار دریافت‌شده، ۹۱ هزار و ۶۷۰ خانوار شامل ۲۱۳ هزار نفر در هرمزگان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که این آمار ممکن است حتی در فاصله چند ساعت تغییر کند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با بیان اینکه حدود ۱۱ درصد جمعیت استان تحت حمایت این نهاد هستند، تصریح کرد: این آمار مطلوب نیست و امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، تعداد افراد نیازمند حمایت کاهش پیدا کند.

باسره ادامه داد: حدود چهار درصد مددجویان کمیته امداد کشور در استان هرمزگان قرار دارند و میزان برخورداری از خدمات حمایتی در شهرستان‌های مختلف استان متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق غرب استان این میزان کمتر و در شهرستان‌های شرق استان بیشتر است.

۴۷ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان

وی با اشاره به وضعیت دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان گفت: ۴۷ هزار دانش‌آموز در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند که حدود ۱۰ درصد جمعیت دانش‌آموزی استان را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به آغاز برنامه‌های «جشن عاطفه‌ها» از ابتدای شهریورماه، اظهار کرد: این طرح با همکاری آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان دانش‌آموزی، سپاه و سایر دستگاه‌ها و با همراهی رسانه‌ها برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اجرا می‌شود.

باسره افزود: امسال جشن عاطفه‌ها در سه مرحله دنبال می‌شود؛ در هفته سوم شهریورماه تبلیغات و اطلاع‌رسانی در فضای عمومی، رسانه‌ها و تابلوهای شهری انجام می‌شود، در هفته پایانی شهریورماه پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در معابر پرتردد و به‌ویژه میادین نماز جمعه سراسر استان مستقر خواهند شد و در هفته نخست مهرماه نیز این برنامه در مدارس و با همکاری سازمان دانش‌آموزی اجرا می‌شود.

جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان نیازمند

وی هدف اصلی جشن عاطفه‌ها را پیشگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان نیازمند، کمک به تحقق عدالت آموزشی و حمایت از آینده‌سازان کشور عنوان کرد و گفت: پشتیبانی از دانش‌آموزان مستعد و نخبه، سرمایه‌گذاری برای نسل آینده و تربیت نیروهای توانمند از دیگر اهداف این طرح است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به موفقیت برخی دانش‌آموزان و نخبگان تحت حمایت این نهاد اظهار کرد: در مناطق محروم استان، از جمله بشاگرد و هشت‌بندی، دانش‌آموزانی وجود دارند که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، امروز در رشته پزشکی تحصیل می‌کنند.

باسره افزود: حتی در یک منطقه روستایی هشت‌بندی، دو جوان که همسایه یکدیگر بوده و در شرایط اقتصادی دشواری زندگی کرده‌اند، اکنون در رشته پزشکی تحصیل می‌کنند و این نمونه‌ها نشان می‌دهد که حمایت از استعدادهای مناطق محروم می‌تواند آینده افراد و جامعه را تغییر دهد.

وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان در استان و کشور، نمایندگان مجلس و افرادی که امروز در جایگاه‌های مدیریتی قرار دارند، در مقطعی تحت حمایت کمیته امداد بوده‌اند و برخی از مدیران فعلی این نهاد نیز از میان مددجویان سابق انتخاب شده‌اند.

قهرمانان جهانی در میان مددجویان کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان همچنین از شناسایی مددجویان نخبه و ورزشکاران موفق خبر داد و گفت: در میان افراد تحت حمایت کمیته امداد، قهرمانان ورزشی در سطح جهانی نیز وجود دارند که با حمایت این نهاد و همراهی خانواده‌هایشان توانسته‌اند به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنند و امروز از افتخارات استان هرمزگان محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: کمیته امداد تلاش می‌کند با شناسایی افراد نیازمند، ارائه مشاوره و فراهم کردن زمینه توانمندسازی، از تشدید مشکلات اجتماعی جلوگیری کند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به برخی افراد نیازمند که به دلیل حفظ شأن و عزت نفس خود برای دریافت حمایت مراجعه نمی‌کنند، گفت: حتی افرادی با شرایط مناسب اجتماعی و خانوادگی نیز ممکن است به دلیل مشکلاتی مانند طلاق یا کاهش درآمد با مشکلات معیشتی مواجه شوند اما برای دریافت حمایت مراجعه نکنند؛ در چنین مواردی باید با مشاوره و گفت‌وگو، زمینه استفاده آنها از خدمات حمایتی فراهم شود.

باسره خاطرنشان کرد: کمیته امداد امروز تنها یک مجموعه برای پرداخت مستمری نیست، بلکه در حوزه‌های مختلفی از جمله مشاوره، اشتغال، توانمندسازی، حمایت تحصیلی و شناسایی استعدادها فعالیت می‌کند و هدف نهایی، کمک به خروج خانواده‌ها از چرخه فقر و رسیدن آنها به استقلال اقتصادی و اجتماعی است.

حمید باسره با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد هرمزگان برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها یکی از عرصه‌های مهم مشارکت مردم و خیران برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است و امسال نیز روش‌های مختلفی برای مشارکت مردم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مردم می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق کارت مجازی، کدهای دستوری و همچنین اپلیکیشن «صدقه من» به دست نیازمندان برسانند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به مزایای روش‌های نوین پرداخت صدقه، گفت: با استفاده از این روش‌ها، کمک‌های مردم به صورت مستقیم و بر اساس نیت خیران به حساب‌های مربوط واریز می‌شود و نگرانی‌هایی که درباره سرقت مبالغ صندوق‌های صدقات وجود داشت، برطرف خواهد شد.

امکان اهدای کالا به دانش‌آموزان نیازمند

باسره ادامه داد: خیران و نیکوکارانی که تمایل دارند به صورت غیرنقدی مشارکت کنند نیز می‌توانند کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان از جمله کیف و بسته‌های لوازم‌التحریر را به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری وابسته در سراسر استان تحویل دهند.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که مردم در صورت امکان کالاهای نو و باکیفیت اهدا کنند تا بتوانیم آنها را در سریع‌ترین زمان در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار دهیم.

اجرای طرح «مهرآموز» برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از اجرای دومین سال طرح «مهرآموز» با همکاری آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این طرح ظرفیت مناسبی برای مشارکت دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است.

باسره افزود: در سال گذشته حدود یک هزار و ۸۰۰ نفر در طرح مهرآموز مشارکت کردند که این میزان با توجه به ظرفیت استان، رقم قابل قبولی نیست و تلاش می‌کنیم با همکاری آموزش و پرورش مشارکت در این طرح افزایش یابد.

وی هدف اصلی این طرح را ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ خیر و احسان در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها، کمک به تحقق عدالت آموزشی، تقویت مسئولیت اجتماعی و حمایت آموزشی از دانش‌آموزان نیازمند مستعد و نخبه عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به وجود استعدادهای فراوان در میان خانواده‌های نیازمند، بیان کرد: بسیاری از استعدادها به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی فرصت شکوفایی پیدا نکرده‌اند و حمایت آموزشی می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری بر نسل آینده و تربیت نیروهای توانمند را فراهم کند.

پیش‌بینی حمایت از ۵۲ هزار دانش‌آموز با اهدای لوازم التحریر

باسره با اشاره به اقدامات کمیته امداد در تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان نیازمند، گفت: سال گذشته برای حدود ۵۲ هزار دانش‌آموز بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شد که بخشی از این تعداد شامل فرزندان تحت حمایت و بخشی نیز دانش‌آموزان نیازمند غیرتحت حمایت بودند.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۳۸ میلیارد تومان برای تأمین این بسته‌ها جمع‌آوری و هزینه شد و با توجه به افزایش هزینه‌ها، پیش‌بینی می‌شود نیاز مالی امسال به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند؛ بنابراین مشارکت خیران و نیکوکاران در این زمینه ضروری است.

حمایت از ۱۷ هزار و ۶۳۹ یتیم و فرزند محسنین

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان تعداد ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد در استان را ۱۷ هزار و ۶۳۹ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۸ هزار و ۸۳۲ نفر یتیم و سایر افراد از فرزندان محسنین هستند.

باسره با بیان اینکه فرزندان محسنین نیز در بسیاری از موارد با مشکلات جدی مواجه هستند، اظهار کرد: برخی از این دانش‌آموزان دارای پدر بیمار، ازکارافتاده یا گرفتار مشکلات مختلف هستند و به همین دلیل نیازمند حمایت جدی‌اند.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد و کارشناسان حوزه اکرام یا از طریق سامانه‌های مربوط، حامی یک دانش‌آموز نیازمند شوند و حتی بر اساس محل زندگی، سن، جنسیت و شرایط مورد نظر خود، فرزند معنوی‌شان را انتخاب کنند.

ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال را یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد دانست و گفت: اگر قرار است خانواده‌ای به خودکفایی برسد، باید علاوه بر اشتغال پایدار، از مسکن مناسب نیز برخوردار باشد.

باسره افزود: در سال گذشته کمیته امداد هرمزگان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد و برای امسال نیز ایجاد همین تعداد فرصت شغلی با اعتباری مشابه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به پایین بودن انحراف تسهیلات اشتغال در هرمزگان، تصریح کرد: بر اساس آمارهای کشوری، هرمزگان یکی از استان‌هایی است که کمترین انحراف را در حوزه اشتغال دارد و بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداخت‌شده به ایجاد اشتغال واقعی منجر شده است.

باسره درباره ثابت ماندن تعداد افراد تحت حمایت کمیته امداد نیز گفت: با وجود ایجاد اشتغال و خودکفایی برخی مددجویان، شرایط اقتصادی موجب شده تعدادی از افراد جدید وارد چرخه حمایت شوند؛ همچنین تلاش شده در شرایط خاص اقتصادی، خروج مددجویان از چرخه حمایتی با احتیاط بیشتری انجام شود.

اجرای طرح نیروگاه‌های تجمیعی حمایتی در هرمزگان

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان همچنین از اجرای نخستین نیروگاه تجمیعی حمایتی کشور در میناب خبر داد و گفت: پس از اجرای این طرح در میناب، اجرای نیروگاه‌های تجمیعی در شهرستان‌های بستک با ظرفیت ۷ مگاوات و بشاگرد با ظرفیت ۱۰ مگاوات نیز آغاز شده است.

وی هدف از اجرای نیروگاه‌های تجمیعی را حمایت از افرادی عنوان کرد که امکان احداث نیروگاه به صورت انفرادی را ندارند و افزود: مددجویانی که مستأجر هستند، حیاط مناسب ندارند یا استحکام سقف منزل آنها برای نصب تجهیزات کافی نیست، می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.

باسره همچنین از اجرای نیروگاه‌های خورشیدی به صورت انفرادی برای برخی مددجویان خبر داد و گفت: این طرح به‌ویژه برای افراد ازکارافتاده، افراد فاقد توان کار و زنان سرپرست خانوار مناسب است و نیاز به مراقبت ویژه‌ای ندارد.

وی خاطرنشان کرد: طرح نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی به دلیل درآمدزایی و نیاز اندک به نگهداری، می‌تواند برای گروه‌های هدف کمیته امداد یک طرح کم‌دردسر و پایدار باشد و پرداخت‌های مربوط به تولید برق نیز از سوی شرکت‌های متولی در حال انجام است.

باسره تاکید کرد: قریب به ۳ هزار واحد مسکونی با استفاده از ظرفیت خیرین و دیگر نهادها در حال احداث است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال حداقل ۵۰۰ واحد مسکونی تحویل مددجویان شود.