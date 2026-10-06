میثم معافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «کارت نشاط» در مازندران اظهار کرد: یکی از برنامه‌های حمایتی در حوزه دانش‌آموزان نیازمند، فراهم کردن زمینه بهره‌مندی آنان از حمایت‌های آموزشی و اجتماعی است که در همین راستا سهمیه ۱۰ هزار نفری برای استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این طرح دانش‌آموزان دهک‌های درآمدی یک تا چهار را شامل می‌شود و به ازای هر دانش‌آموز واجد شرایط، مبلغ ۲ میلیون تومان در قالب سرانه حمایتی اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه بیش از ۲۲ هزار دانش‌آموز در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند، گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر از این دانش‌آموزان در دهک‌های درآمدی یک تا چهار قرار دارند و شناسایی افراد واجد شرایط برای استفاده از ظرفیت طرح «کارت نشاط» در حال پیگیری است.

معافی با اشاره به همکاری کمیته امداد و آموزش‌وپرورش در اجرای این طرح تصریح کرد: اطلاع‌رسانی هدفمند، شناسایی دانش‌آموزان واجد شرایط، تکمیل فرآیند ثبت‌نام و صدور کارت از محورهای همکاری دو دستگاه است و تلاش می‌کنیم این فرآیند با سرعت بیشتری انجام شود.

وی همچنین از پیگیری اجرای تفاهم‌نامه سه‌ساله کمیته امداد و نهضت سوادآموزی خبر داد و گفت: شناسایی و معرفی مددجویان برای حضور در دوره‌های سوادآموزی، اجرای برنامه‌های مشترک و برگزاری جشن سوادآموزی از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران ادامه داد: در کنار طرح «کارت نشاط»، برنامه‌هایی همچون «مهرآموز»، «نماد» و «مدارس همدل» نیز با همکاری آموزش‌وپرورش دنبال می‌شود و یکی از اهداف مهم این برنامه‌ها، حمایت از تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش و جلوگیری از ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل است.

معافی با اشاره به ظرفیت طرح «مهرآموز» گفت: بیش از ۹ هزار دانش‌آموز در این طرح به عنوان حامی فعال هستند و بیش از هشت هزار معلم نیز در طرح اکرام ایتام و محسنین، حمایت از فرزندان تحت پوشش کمیته امداد را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: طرح «مدارس همدل» نیز با هدف فراهم کردن امکان تحصیل دانش‌آموزان مددجو در مدارس غیردولتی و هیئت‌امنایی با شرایط رایگان، نیم‌بها یا تخفیف‌دار اجرا می‌شود و در طرح «نماد» نیز موضوع پیشگیری و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران تأکید کرد: همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های حمایتی و آموزشی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش موانع تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و فراهم کردن فرصت برابر آموزشی برای آنان داشته باشد.