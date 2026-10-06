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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

۱۰ هزار دانش‌آموز مازندرانی مشمول طرح «کارت نشاط» می‌شوند

۱۰ هزار دانش‌آموز مازندرانی مشمول طرح «کارت نشاط» می‌شوند

ساری- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران از پیگیری ثبت‌نام ۱۰ هزار دانش‌آموز استان در طرح «کارت نشاط» خبر داد.

میثم معافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «کارت نشاط» در مازندران اظهار کرد: یکی از برنامه‌های حمایتی در حوزه دانش‌آموزان نیازمند، فراهم کردن زمینه بهره‌مندی آنان از حمایت‌های آموزشی و اجتماعی است که در همین راستا سهمیه ۱۰ هزار نفری برای استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این طرح دانش‌آموزان دهک‌های درآمدی یک تا چهار را شامل می‌شود و به ازای هر دانش‌آموز واجد شرایط، مبلغ ۲ میلیون تومان در قالب سرانه حمایتی اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه بیش از ۲۲ هزار دانش‌آموز در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند، گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر از این دانش‌آموزان در دهک‌های درآمدی یک تا چهار قرار دارند و شناسایی افراد واجد شرایط برای استفاده از ظرفیت طرح «کارت نشاط» در حال پیگیری است.

معافی با اشاره به همکاری کمیته امداد و آموزش‌وپرورش در اجرای این طرح تصریح کرد: اطلاع‌رسانی هدفمند، شناسایی دانش‌آموزان واجد شرایط، تکمیل فرآیند ثبت‌نام و صدور کارت از محورهای همکاری دو دستگاه است و تلاش می‌کنیم این فرآیند با سرعت بیشتری انجام شود.

وی همچنین از پیگیری اجرای تفاهم‌نامه سه‌ساله کمیته امداد و نهضت سوادآموزی خبر داد و گفت: شناسایی و معرفی مددجویان برای حضور در دوره‌های سوادآموزی، اجرای برنامه‌های مشترک و برگزاری جشن سوادآموزی از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران ادامه داد: در کنار طرح «کارت نشاط»، برنامه‌هایی همچون «مهرآموز»، «نماد» و «مدارس همدل» نیز با همکاری آموزش‌وپرورش دنبال می‌شود و یکی از اهداف مهم این برنامه‌ها، حمایت از تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش و جلوگیری از ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل است.

معافی با اشاره به ظرفیت طرح «مهرآموز» گفت: بیش از ۹ هزار دانش‌آموز در این طرح به عنوان حامی فعال هستند و بیش از هشت هزار معلم نیز در طرح اکرام ایتام و محسنین، حمایت از فرزندان تحت پوشش کمیته امداد را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: طرح «مدارس همدل» نیز با هدف فراهم کردن امکان تحصیل دانش‌آموزان مددجو در مدارس غیردولتی و هیئت‌امنایی با شرایط رایگان، نیم‌بها یا تخفیف‌دار اجرا می‌شود و در طرح «نماد» نیز موضوع پیشگیری و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران تأکید کرد: همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های حمایتی و آموزشی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش موانع تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و فراهم کردن فرصت برابر آموزشی برای آنان داشته باشد.

کد مطلب 6970145

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