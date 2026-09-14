۴ دفتر مشاور املاک متخلف در سمنان مهر و موم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نظری صبح دوشنبه در بازدید دفاتر مشاوران املاک سمنان با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی اظهار کرد: ثبت معاملات املاک در سامانه کاتب الزامی است و فعالان این حوزه باید تمام فرآیندهای قانونی مربوط به ثبت معاملات را رعایت کنند.

وی ادامه داد: بازرسی‌های مشترک از واحدهای صنفی با هدف نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، رعایت ضوابط قانونی، شفافیت معاملات و جلوگیری از تخلفات در حوزه خرید، فروش و اجاره ملک در حال انجام است و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

رئیس گشت‌های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی استان سمنان همچنین با اشاره به نظارت بر بنگاه‌های معاملات خودرو یادآور شد: ثبت موارد فروش در این واحدها الزامی است و در جریان بازرسی‌ها، مواردی از درج نشدن اطلاعات فروش شناسایی و پرونده واحدهای متخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

نظری تأکید کرد: تشدید نظارت بر بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو با هدف ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی، جلوگیری از تخلفات، افزایش شفافیت معاملات و صیانت از حقوق شهروندان ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که ضوابط قانونی را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.

وی با اشاره به مهر و موم چهار واحد مشاور املاک متخلف در سمنان خاطر نشان کرد: با تشدید نظارت بر فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی و خودرو، با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی می‌شود.