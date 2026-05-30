پایان اغماض با متخلفان بازار مسکن در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فصل جابجایی مسکن، طرح ضربتی نظارت بر مشاوران املاک استان البرز با هدف ساماندهی بازار اجاره‌بها و معاملات ملکی آغاز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از برخورد قاطع با هرگونه تخلف در این صنف خبر داد و تأکید کرد: هیچ تخلفی از نگاه بازرسان مخفی نمی‌ماند.

غلامرضا صالحی با اشاره به افزایش تقاضا در بازار مسکن، اظهار داشت: گشت‌های مشترک این اداره‌کل با همراهی بازرسان اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک، نظارت‌های میدانی را آغاز کرده‌اند.

وی صیانت از حقوق شهروندان را هدف اصلی این طرح عنوان کرد و گفت: نرخ‌گذاری خارج از تعرفه، دریافت مبالغ غیرقانونی تحت هر عنوان و فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، مصداق بارز تخلف است و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: در این بازدیدها، شفافیت در دریافت کمیسیون، نرخ‌نامه‌ها و رعایت ضوابط قانونی در قراردادهای خرید، فروش و اجاره به دقت بررسی می‌شود.

صالحی در پایان از شهروندان خواست تخلفات صنفی بنگاه‌های املاک را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا بازرسی اتاق اصناف گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.