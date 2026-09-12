لزوم نظارت بر معاملات املاک و واگذاری مسکن به اتباع غیرمجاز در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر شنبه در بازدید میدانی از مراکز مشاوره و خرید و فروش املاک و خودرو در شهرستان سمنان با تأکید بر ضرورت ثبت معاملات در سامانه‌های قانونی از جمله سامانه کاتب، اظهار کرد: ثبت معاملات باید به صورت جدی مورد توجه بنگاه‌های معاملات ملکی قرار گیرد و نظارت بر اجرای این فرآیند نیز تقویت شود.

وی ادامه داد: ثبت قانونی معاملات ضمن افزایش شفافیت، از بروز تخلفاتی مانند فروش مجدد یک ملک جلوگیری کرده و امکان بررسی وضعیت حقوقی و مالی ملک از جمله وجود بازداشت یا محدودیت‌های قانونی را فراهم می‌کند.

فرماندار سمنان با اشاره به مسائل ایجاد شده در حوزه اجاره و واگذاری واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز، تاکید داشت: احراز هویت و ثبت قانونی قراردادها در این زمینه باید با دقت انجام شود و از واگذاری واحدهای مسکونی بدون رعایت ضوابط قانونی جلوگیری شود.

صمیمیان ادامه داد: همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای ایجاد امکان نظارت دقیق‌تر بر میزان ثبت معاملات در سامانه‌های مربوط مورد تأکید و ضروری است.

وی یادآور شد: ثبت قانونی و قابل رصد معاملات، زمینه نظارت مؤثرتر بر بازار مسکن و پیشگیری از تخلفات را فراهم می‌کند.