امیری: ۹ بنگاه معاملات املاک متخلف در شاهرود پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیری شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از برخی واحدهای صنفی و مشاوران املاک شاهرود در تشریح جزئیات اجرای طرح مشترک نظارتی بر بنگاه‌های معاملات املاک و پلمب واحدهای صنفی متخلف اظهار کرد: در راستای سیاست‌های اصولی قوه قضائیه و در اجرای منویات ریاست کل دادگستری استان سمنان، طرحی با هدف اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه معاملات املاک در شهرستان شاهرود به اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح با همکاری نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن و اتاق اصناف شهرستان شاهرود برگزار شد.

دادستان شاهرود ادامه داد: در جریان این طرح، تعدادی از بنگاه‌های معاملات املاک شهرستان مورد پایش و بازدید قرار گرفت که در نتیجه بررسی‌های انجام‌شده، تخلفات متعددی از جمله عدم اجرای الزامات قانونی مندرج در قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، گران‌فروشی، فرار مالیاتی و فعالیت بدون اخذ مجوزات لازم شناسایی شد.

امیری تصریح کرد: در پی کشف این تخلفات، ضمن تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف در مراجع ذی‌صلاح، با صدور دستورات قانونی، از ادامه فعالیت ۹ واحد صنفی متخلف جلوگیری و واحدهای مذکور پلمب شدند.

وی با تأکید بر عزم دستگاه قضائی استان در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از فعالیت‌های قانون‌مند خاطرنشان کرد: دادستانی شاهرود با همکاری دستگاه‌های نظارتی به‌صورت مستمر عملکرد صنوف مختلف را رصد می‌کند و با هرگونه تخلفی که منجر به تضییع حقوق عمومی یا بی‌نظمی در بازار شود، برخورد قانونی و قاطع به‌عمل خواهد آمد.