به گزارش خبرگزاری مهر، چهار فرد جغد کوچک و یک فرد شاه بوف پس از طی مراحل تیمار و اطمینان از سلامت و توانایی بازگشت به طبیعت، در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان بروجرد رهاسازی شدند.

این پرندگان شکاری پس از تحویل به مرکز تیمار حیات‌وحش و انجام مراقبت‌های لازم، تحت معاینات و بررسی‌های تخصصی قرار گرفتند و پس از کسب آمادگی لازم برای ادامه زندگی در طبیعت، با نظارت کارشناسان حفاظت محیط‌زیست در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان بروجرد رهاسازی شدند.

رهاسازی این پرندگان در راستای حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از حیات‌وحش استان لرستان انجام گرفت و نقش مهمی در بازگشت گونه‌های جانوری به زیستگاه‌های طبیعی و حفظ تعادل اکولوژیک دارد.

اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان از شهروندان درخواست دارد در صورت مشاهده پرندگان آسیب‌دیده یا ناتوان، موضوع را به نزدیک‌ترین ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.