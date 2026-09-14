کشف بیش از ۳ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق و احتکاری در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور صبح دوشنبه در نشست تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و جرایم و مفاسد اقتصادی با حضور سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با قدردانی از حضور وی و تیم همراه اظهار کرد: این نشست و بازدید تخصصی فرصت مناسبی برای بررسی نقاط قوت، ضعف و محاسن اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در استان بود.

وی افزود: مباحث مطرح‌شده در این نشست باید به عنوان یک برنامه آموزشی مورد توجه قرار گیرد و فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها، پلیس‌های تخصصی و کارکنان انتظامی در تمامی رده‌ها از ظرفیت آن برای ارتقای عملکرد خود استفاده کنند.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه مأموریت مبارزه با قاچاق کالا در استان تا پایین‌ترین رده‌های انتظامی دنبال می‌شود، گفت: این مأموریت حتی به کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها نیز تسری پیدا کرده است و هرچند ممکن است تعداد کشفیات در این رده‌ها زیاد نباشد، اما اهمیت برخورد با قاچاق کالا در پایین‌ترین سطوح انتظامی برای پلیس کاملاً محفوظ است.

حسن‌پور با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرایم و اطلاع‌رسانی عمومی بیان کرد: هدف نخست پلیس، پیشگیری از وقوع جرم است و این جرایم می‌تواند در حوزه اقتصادی نیز رخ دهد. رسانه‌ها نیز در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی صحیح نقش مهمی دارند.

وی ادامه داد: نگاه پلیس در حوزه اقتصاد، حمایتی است و از افرادی که در چارچوب قوانین و ضوابط فعالیت می‌کنند حمایت می‌کنیم؛ اما در جایی که افراد به دنبال فساد، اخلال در نظم و امنیت و ایجاد اختلال در حوزه اقتصادی باشند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

رشد قابل توجه کشفیات قاچاق و احتکار در گیلان

فرمانده انتظامی گیلان با تشریح بخشی از عملکرد پلیس در پنج ماه نخست امسال گفت: ارزش کشفیات قاچاق کالا و ارز در این مدت بیش از ۱۲۰ همت بوده است.

حسن‌پور افزود: در حوزه کشف کالاهای قاچاق و احتکاری نیز بیش از سه همت کشفیات داشته‌ایم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۴ برابری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، باید با افرادی که قصد سوءاستفاده از کالاها و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و استان و همچنین ایجاد نارضایتی در میان مردم را دارند، برخورد جدی شود.

فرمانده انتظامی گیلان اضافه کرد: میزان کشفیات قاچاق و احتکار نیز نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مبارزه با قاچاق و قرار گرفتن آن به عنوان یک اولویت در مجموعه انتظامی استان است.

کشف ۱۲.۶ همت در حوزه جرایم اقتصادی

حسن‌پور همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: ارزش کشفیات در این حوزه به ۱۲.۶ همت رسیده است.

وی افزود: در حوزه جرایم گمرکی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و پلیس با شناسایی و برخورد با باندهای سازمان‌یافته‌ای که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کردند، اقدامات لازم را انجام داده است.

فرمانده انتظامی گیلان با قدردانی از تلاش کارکنان پلیس امنیت اقتصادی، پلیس‌های تخصصی، فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها و نیروهای یگان ویژه گفت: عزم و اراده مجموعه انتظامی بر این است که با قاچاق کالا و ارز و جرایم اقتصادی به صورت جدی و قاطع مقابله کند.

حسن‌پور در پایان با قدردانی مجدد از حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در استان گیلان تصریح کرد: در این بازدید تخصصی نقاط قوت و ضعف اقدامات استان مورد بررسی قرار گرفت و این موارد می‌تواند در ادامه مأموریت، زمینه ارتقای عملکرد و افزایش فعالیت‌ها را فراهم کند.