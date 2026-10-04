به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور شامگاه یکشنبه در با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی، ضمن تبریک هفته انتظامی به مردم استان گیلان، کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان اظهار کرد: شعار هفته انتظامی امسال «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» است و این شعار رویکردی راهبردی برای مجموعه انتظامی در مسیر انجام مأموریت‌ها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه فراجا نهادی انقلابی، خدمتگزار و مردمی است، افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف پلیس، مقابله با ناامنی، ایجاد نظم و امنیت و تلاش برای توسعه امنیت پایدار در جامعه است.

امنیت پایدار در گرو همراهی مردم

فرمانده انتظامی استان گیلان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت تنها با رعایت ضوابط قانونی و انتظامی محقق نمی‌شود، گفت: تعامل، همکاری و استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در این مسیر اهمیت بسیاری دارد.

حسن‌پور با اشاره به همکاری مطلوب مردم گیلان با مجموعه انتظامی بیان کرد: مردم استان همکاری بسیار خوبی با پلیس دارند و این همراهی نقش مؤثری در تأمین نظم و امنیت جامعه ایفا می‌کند.

وی امنیت موجود را مرهون خون پاک شهدا دانست و تصریح کرد: استان گیلان بیش از ۸ هزار شهید گلگون‌کفن تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده و مجموعه انتظامی استان نیز بیش از ۴۸۳ شهید را در راه تأمین امنیت تقدیم کرده است.

اجرای برنامه‌های مختلف در هفته انتظامی

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته انتظامی گفت: برنامه‌های متعددی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و عمرانی در قالب نشست‌های تخصصی، همایش‌ها و برنامه‌های مختلف اجرا خواهد شد.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه‌ها ارائه بخشی از اقدامات و خدمات مجموعه انتظامی به مردم و تقویت ارتباط پلیس با جامعه است.

توفیقات پلیس در مقابله با جرایم و قاچاق

حسن‌پور با اشاره به مأموریت‌های گسترده پلیس در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: در حوزه مقابله با جرایم، مبارزه با مواد مخدر، جرایم سایبری، قاچاق کالا و ارز و سایر موضوعات امنیتی، با لطف الهی و همراهی مردم توفیقات خوبی حاصل شده است.

وی ادامه داد: مجموعه انتظامی استان تلاش می‌کند مأموریت‌های خود را با جدیت و بر اساس رویکرد و شعار هفته انتظامی دنبال کند.

برخورد با هنجارشکنان در چارچوب قانون ادامه دارد

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به مطالبه مردم استان در زمینه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: حفظ ارزش‌های اسلامی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از وظایف و مأموریت‌های پلیس است و این مأموریت تعطیل‌بردار نیست.

حسن‌پور افزود: پلیس خود را در کنار آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌داند و با افرادی که در جامعه اقدام به هنجارشکنی و ترویج بی‌بندوباری می‌کنند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در این زمینه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجام شده و در حوزه‌های مختلف نیز برخوردهای لازم صورت گرفته است و با توجه به شرایط خاص کشور، این اقدامات با جدیت دنبال خواهد شد.

تقدیر از رسانه‌ها برای انعکاس عملکرد پلیس

فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان با قدردانی از مردم، کارکنان انتظامی و اصحاب رسانه اظهار کرد: رسانه‌ها در انتقال پیام و اقدامات مجموعه انتظامی به جامعه نقش مهمی دارند و از تلاش آنان در این زمینه صمیمانه تشکر می‌کنم.

حسن‌پور ابراز امیدواری کرد مجموعه انتظامی بتواند خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم، به‌ویژه مردم شریف گیلان باشد و در مسیر تأمین امنیت و مقابله با ناامنی، اقدامات مؤثر و شایسته‌ای انجام دهد.