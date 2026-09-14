  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

دورانِ تو مملکت معطل شده بود!

دورانِ تو مملکت معطل شده بود!

مهدی جابری چند رباعی در انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهور اسبق سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جابری شاعر معاصر همزمان با انتقادهایی که از حسن روحانی در فضای جامعه مطرح شده، چندین رباعی سروده است.
در این اشعار می‌خوانیم:

رباعی اول:

تدبیر و امید، زد شبیخون بنفش
بر هر تَن و جسم، خورده صابون بنفش
تا سال هزار و «چارصد» ما رفتیم
با نقش کلید و با فریدون بنفش

رباعی دوم:

«برجام» کلید و باب مذاکره شد
ده سال معطلی در این دایره شد
بسیار زبان‌دراز بودی همه جا
آن جمله‌ی صبح جمعه‌ات خاطره شد

رباعی سوم:

دورانِ تو مملکت معطل شده بود
برنامه و اقتصاد، سمبَل شده بود
یک دولت خسته داشتی مثل خودت
کابینه پُر از بساطِ منقل شده بود!

رباعی چهارم:

پُررو تر از آنی که به تصویر کِشند
ای کاش تو را در غل و زنجیر کشند
یک عده نشسته‌اند دور تو هنوز
ساقی تویی و شیره‌ی تدبیر کشند

رباعی پنجم:

با وعده‌ی پوچ، ادعایت شده بود
«آینده و تدبیر» اَدایت شده بود
رفتی پیِ انگلیس و شیطان بزرگ
آنقدر که کدخدا، خدایت شده بود

رباعی ششم:

بیچاره فریدون شده همدست ترامپ
یک لب زده «بر جام» و شده مستِ ترامپ
او قلب اراک را بتن ریخت و رفت
آژانس شد و نوکر دربست ترامپ!

رباعی هفتم:

از دستِ تو مملکت پیِ چاره شده
دور از تو شدن، چاره‌ی همواره شده
برجام که در دست گرفتی همه‌عمر
با دست ترامپ‌جان‌تان پاره شده

کد مطلب 6946750
زینب آزاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها