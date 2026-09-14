به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جابری شاعر معاصر همزمان با انتقادهایی که از حسن روحانی در فضای جامعه مطرح شده، چندین رباعی سروده است.

در این اشعار می‌خوانیم:

رباعی اول:

تدبیر و امید، زد شبیخون بنفش

بر هر تَن و جسم، خورده صابون بنفش

تا سال هزار و «چارصد» ما رفتیم

با نقش کلید و با فریدون بنفش

رباعی دوم:

«برجام» کلید و باب مذاکره شد

ده سال معطلی در این دایره شد

بسیار زبان‌دراز بودی همه جا

آن جمله‌ی صبح جمعه‌ات خاطره شد

رباعی سوم:

دورانِ تو مملکت معطل شده بود

برنامه و اقتصاد، سمبَل شده بود

یک دولت خسته داشتی مثل خودت

کابینه پُر از بساطِ منقل شده بود!

رباعی چهارم:

پُررو تر از آنی که به تصویر کِشند

ای کاش تو را در غل و زنجیر کشند

یک عده نشسته‌اند دور تو هنوز

ساقی تویی و شیره‌ی تدبیر کشند

رباعی پنجم:

با وعده‌ی پوچ، ادعایت شده بود

«آینده و تدبیر» اَدایت شده بود

رفتی پیِ انگلیس و شیطان بزرگ

آنقدر که کدخدا، خدایت شده بود

رباعی ششم:

بیچاره فریدون شده همدست ترامپ

یک لب زده «بر جام» و شده مستِ ترامپ

او قلب اراک را بتن ریخت و رفت

آژانس شد و نوکر دربست ترامپ!

رباعی هفتم:

از دستِ تو مملکت پیِ چاره شده

دور از تو شدن، چاره‌ی همواره شده

برجام که در دست گرفتی همه‌عمر

با دست ترامپ‌جان‌تان پاره شده