به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جابری شاعر معاصر همزمان با انتقادهایی که از حسن روحانی در فضای جامعه مطرح شده، چندین رباعی سروده است.
در این اشعار میخوانیم:
رباعی اول:
تدبیر و امید، زد شبیخون بنفش
بر هر تَن و جسم، خورده صابون بنفش
تا سال هزار و «چارصد» ما رفتیم
با نقش کلید و با فریدون بنفش
رباعی دوم:
«برجام» کلید و باب مذاکره شد
ده سال معطلی در این دایره شد
بسیار زباندراز بودی همه جا
آن جملهی صبح جمعهات خاطره شد
رباعی سوم:
دورانِ تو مملکت معطل شده بود
برنامه و اقتصاد، سمبَل شده بود
یک دولت خسته داشتی مثل خودت
کابینه پُر از بساطِ منقل شده بود!
رباعی چهارم:
پُررو تر از آنی که به تصویر کِشند
ای کاش تو را در غل و زنجیر کشند
یک عده نشستهاند دور تو هنوز
ساقی تویی و شیرهی تدبیر کشند
رباعی پنجم:
با وعدهی پوچ، ادعایت شده بود
«آینده و تدبیر» اَدایت شده بود
رفتی پیِ انگلیس و شیطان بزرگ
آنقدر که کدخدا، خدایت شده بود
رباعی ششم:
بیچاره فریدون شده همدست ترامپ
یک لب زده «بر جام» و شده مستِ ترامپ
او قلب اراک را بتن ریخت و رفت
آژانس شد و نوکر دربست ترامپ!
رباعی هفتم:
از دستِ تو مملکت پیِ چاره شده
دور از تو شدن، چارهی همواره شده
برجام که در دست گرفتی همهعمر
با دست ترامپجانتان پاره شده
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