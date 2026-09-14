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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

«تیم درمان» به نیمه تولید رسید؛ بازدید مدیران وزارت بهداشت از پشت صحنه

«تیم درمان» به نیمه تولید رسید؛ بازدید مدیران وزارت بهداشت از پشت صحنه

تولید سریال تلویزیونی «تیم درمان» با محوریت زندگی پزشکان، پرستاران و کادر درمان در حال انجام است و تاکنون حدود نیمی از تصویربرداری این مجموعه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مجموعه ۱۶ قسمتی «تیم درمان» به کارگردانی محمد عبدی‌زاده و تهیه‌کنندگی سیدمحسن جاهد، با تمرکز بر مسائل و مشکلات، ترس‌ها، دغدغه‌ها و امیدهای کادر درمان ساخته می‌شود. این مجموعه با الهام از خاطرات واقعی پزشکان، پرستاران و دیگر پرسنل درمانی، روایتی انسانی از فضای بیمارستان و چالش‌های حرفه‌ای و شخصی آنها ارائه می‌کند.

«تیم درمان» ساختاری اپیزودیک و چندروایتی دارد و در هر قسمت، داستان بیماری تازه و ماجرای مرتبط با آن روایت می‌شود. مراحل فنی سریال نیز هم‌زمان با تصویربرداری در حال انجام است تا روند تولید و آماده‌سازی مجموعه با سرعت بیشتری پیش برود.

روز گذشته ۲۲ شهریور، جمعی از مدیران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از پشت صحنه «تیم درمان» بازدید کردند. عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، شروین بدو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و ... در جریان این بازدید، از روند تولید و نحوه بازنمایی فضای درمانی در سریال مطلع شدند و با عوامل و بازیگران مجموعه به گفتگو پرداختند.

در جریان این بازدید، مدیران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ضمن گفتگو با عوامل پشت صحنه، درباره اهمیت توجه به واقعیت‌های حرفه کادر درمان، نحوه بازتاب مسائل و دغدغه‌های پزشکان و پرستاران و همچنین ضرورت ارائه تصویری دقیق و باورپذیر از محیط بیمارستان با سازندگان سریال صحبت کردند. عوامل «تیم درمان» نیز درباره روند تولید، استفاده از مشاوران تخصصی پزشکی و تلاش گروه برای نزدیک شدن فضای سریال به واقعیت‌های محیط درمان توضیحاتی ارائه دادند.

این سریال به سفارش معاونت برون‌مرزی صداوسیما، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور تولید می‌شود.

بیتا سحرخیز، لیلا محمدی، علیرضا جلالی‌تبار، زهرا سعیدی، محمدرضا رهبری، ساقی زینتی، صفورا خوش‌طینت، معصومه بافنده، صهبا شرافتی و جمعی دیگر از بازیگران در «تیم درمان» ایفای نقش می‌کنند.

محمد عبدی‌زاده نویسنده و کارگردان این مجموعه، پیش از این فیلم‌های داستانی و مستند «دستبرد»، «چشم قانون»، «دوال»، «فهرست مرگ»، «بی‌پایان»، «عشق و خیانت»، «اپرای هفت شهر عشق»، «طاعون قرن»، «حرامی عیار»، «باد برمی‌خیزد» و «غبار جنگ» را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 6946816

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