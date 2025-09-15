به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، قرار بود تا سریال «تیم درمان» مرداد امسال در یکی از بیمارستانهای تهران کلید بخورد، اما وقوع جنگ ۱۲ روزه، سازندگان این مجموعه را مصمم کرد، تا بخشی از زندگی مردم و کادر درمان در آن روزها را روایت کنند. محمد عبدیزاده نویسنده و کارگردان پروژه نگارش هشت قسمت از مجموعه با مضمون جنگ ۱۲ روزه را شروع کرد و به همین دلیل سریال با تأخیر و در مهرماه کلید میخورد.
عوامل پشت دوربین این سریال انتخاب شدهاند و فهرست بازیگران به زودی اعلام میشود. «تیم درمان» در ۲۶ قسمت به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور در معاونت برونمرزی سازمان صدا و سیما تولید میشود.
عوامل این سریال عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد عبدیزاده، تهیهکنندگان: سیدمحسن جاهد، رضا علیپور، مدیر هنری: حسن روحپروری، طراح و چهرهپرداز: شهرام توانا، مدیر تولید: پرویز حسنلو، سرپرست گروه کارگردانی: لیلی مرادی، دستیاران اجرایی: علی کفراش، مهدی پازوکی. شادی منصوری، مشاوران پزشکی: تهمینه صالحیان، امیر صدر، حمید چراغی. مهوش آگاهی.
محمد عبدیزاده پیش از این فیلمهای داستانی و مستندهای «دستبرد»، «چشم قانون»، «دوال»، «فهرست مرگ»، «بیپایان»، «عشق و خیانت»، «اپرای هفت شهر عشق»، «باد بر می خیزد»، «طاعون قرن» و «غبارجنگ» را کارگردانی کرده است.
