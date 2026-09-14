اعزام ۸۰ جهادگر البرزی به مناطق محروم تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ترابی، فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز، از اعزام گروههای جهادی این استان در قالب چهار قرارگاه به مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: قرارگاه جهادی شهیده صالحی، مرکز آموزش علمی کاربردی مشکات البرز، در اقدامی جهادی، گروهی ۸۰ نفره از جهادگران را به مناطق محروم شهرستان تویسرکان اعزام میکند. این اردو به مدت ۱۰ روز در قالب ۲ بازه ۵ روزه در منطقه سیدشهاب تویسرکان برگزار میشود.
وی گفت: گروههای جهادی حضرت حمزه سیدالشهداء (ع) و دردانه نبی در این حرکت جهادی مشارکت دارند و جهادگران در تمامی عرصههای فرهنگی، عمرانی، کمکتحصیلی، میزخدمت، روانشناسی و مددکاری به ارائه خدمات به مردم محروم منطقه خواهند پرداخت.
ترابی افزود: گروه جهادی انصارالمهدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با حضور ۷۰ نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت، روستاهای سوق، درهلبک و چنگلوا به فعالیت جهادی میپردازند.
خدمترسانی دانشگاههای فرهنگیان در لرستان
مسئول بسیج دانشجویی البرز گفت: قرارگاه جهادی دانشگاههای فرهنگیان استان البرز نیز با گروه جهادی شهید عشوری از پردیس حکیم فردوسی و گروه جهادی شهید قدوسی از پردیس امیرکبیر با حضور ۹۰ نفر در استان لرستان، شهرستان الیگودرز، روستاهای شولآباد، درخت چمن و پیرامام، بخش ززم و ماهرو فعالیت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: این گروهها در زمینههای عمرانی، شادابسازی مدارس، آموزشی، فرهنگی و پشتیبانی به ارائه خدمت به مناطق محروم خواهند پرداخت.
نظر شما