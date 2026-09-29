بازدید اصحاب رسانه از پایگاه‌ های عملیاتی شمال‌ غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی با حضور در مناطق مرزی شمالغرب کشور، از نقاط صفر مرزی و پایگاههای عملیاتی در محدوده استحفاظی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) بازدید کردند.
این تور رسانهای که با هدف آشنایی نزدیک اصحاب رسانه با توانمندیها، ظرفیتها و مأموریتهای نیروهای مسلح در مناطق مرزی شمالغرب کشور برگزار شد، خبرنگاران و فعالان رسانهای با حضور در نقاط صفر مرزی، از نزدیک در جریان شرایط جغرافیایی، وضعیت استقرار نیروها و نحوه تأمین امنیت مرزها قرار گرفتند.
در جریان این بازدید، سردار خلیل زاده جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) و حجتالاسلام والمسلمین جلیلی نماینده ولیفقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیز اصحاب رسانه را همراهی کردند و ضمن حضور در جمع خبرنگاران، توضیحاتی درباره مأموریتهای قرارگاه، اقدامات انجامشده برای تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی و نقش رزمندگان در حراست از مرزهای شمالغرب کشور ارائه کردند.
اصحاب رسانه همچنین با حضور در برخی پایگاههای عملیاتی، از نزدیک با بخشی از ظرفیتها و زیرساختهای دفاعی و عملیاتی نیروهای مستقر در منطقه آشنا شدند و در جریان نحوه فعالیت رزمندگان در مناطق صعبالعبور و مرزی قرار گرفتند.
در حاشیه این تور رسانهای، خبرنگاران با تعدادی از رزمندگان و نیروهای مستقر در پایگاههای مرزی نیز گفتوگو کردند و از نزدیک در جریان بخشی از روایتهای میدانی آنان از خدمت و پاسداری از مرزهای کشور قرار گرفتند.
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