  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

بازدید اصحاب رسانه از پایگاه‌ های عملیاتی شمال‌ غرب کشور

بازدید اصحاب رسانه از پایگاه‌ های عملیاتی شمال‌ غرب کشور

ارومیه - جمعی از اصحاب رسانه آذربایجان غربی با حضور در مناطق مرزی شمال ‌غرب کشور، از نقاط صفر مرزی و پایگاه‌های عملیاتی در محدوده استحفاظی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی با حضور در مناطق مرزی شمال‌غرب کشور، از نقاط صفر مرزی و پایگاه‌های عملیاتی در محدوده استحفاظی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) بازدید کردند.

این تور رسانه‌ای که با هدف آشنایی نزدیک اصحاب رسانه با توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و مأموریت‌های نیروهای مسلح در مناطق مرزی شمال‌غرب کشور برگزار شد، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با حضور در نقاط صفر مرزی، از نزدیک در جریان شرایط جغرافیایی، وضعیت استقرار نیروها و نحوه تأمین امنیت مرزها قرار گرفتند.

بازدید اصحاب رسانه از پایگاه‌ های عملیاتی شمال‌ غرب کشور

در جریان این بازدید، سردار خلیل زاده جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) و حجت‌الاسلام والمسلمین جلیلی نماینده ولی‌فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیز اصحاب رسانه را همراهی کردند و ضمن حضور در جمع خبرنگاران، توضیحاتی درباره مأموریت‌های قرارگاه، اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی و نقش رزمندگان در حراست از مرزهای شمال‌غرب کشور ارائه کردند.

اصحاب رسانه همچنین با حضور در برخی پایگاه‌های عملیاتی، از نزدیک با بخشی از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دفاعی و عملیاتی نیروهای مستقر در منطقه آشنا شدند و در جریان نحوه فعالیت رزمندگان در مناطق صعب‌العبور و مرزی قرار گرفتند.

بازدید اصحاب رسانه از پایگاه‌ های عملیاتی شمال‌ غرب کشور

در حاشیه این تور رسانه‌ای، خبرنگاران با تعدادی از رزمندگان و نیروهای مستقر در پایگاه‌های مرزی نیز گفت‌وگو کردند و از نزدیک در جریان بخشی از روایت‌های میدانی آنان از خدمت و پاسداری از مرزهای کشور قرار گرفتند.

کد مطلب 6962302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها